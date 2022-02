Lin-Manuel Miranda, emocionado y agradecido por nominación a los Óscar 2022

San Juan, 8 feb (EFE).- El artista y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda expresó este martes su emoción y agradecimiento tras lograr una nominación a mejor canción original en los Óscar 2022, que se entregan el próximo 27 de marzo. Miranda fue nominado por el tema "Dos oruguitas" de la película "Encanto", el cual compuso y que canta el intérprete colombiano Sebastián Yatra. "Encanto", el filme de Disney ambientado en Colombia, consiguió tres nominaciones a los Óscar, en las categorías de mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original. En su cuenta de Twitter, Miranda relató que "despertó a todo Washington Heights", en Nueva York, mientras presentaban las nominaciones de sus compañeros de trabajo, entre ellos, la de la compositora Germaine Franco, con quien trabajó en "Encanto", así como el actor Andrew Garfield, protagonista de "Tick, Tick...Boom!". Miranda dirigió "Tick, Tick... Boom!", película que también fue nominada a dos Óscar por mejor edición y mejor actor a Garfield. El artista también felicitó al veterano rapero estadounidense Questlove, por su nominación a mejor largometraje documental por "Summer of Soul", y a Ariana DeBose, cuyo padre es puertorriqueño y que resultó nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel de Anita en la película "West Side Story". "Agradecido, agradecido, agradecido", escribió Miranda al final del tuit. Las películas que más nominaciones recibieron este año para los premios Oscar fueron "The Power of the Dog", con 12; "Dune", con 10, y "West Side Story" y "Belfast", con 7 cada una. Miranda aspiró al Oscar anteriormente al ser nominado por la canción "How Far I'll Go", de la cinta animada "Moana", del 2016.