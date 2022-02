Las mujeres son los objetivos de talibanes, dice refugiada afgana en España

Madrid, 08 feb (EFE).- "Mujeres como yo luchamos por los derechos de los afganos, pero los derechos allí ya se han olvidado, y ahora somos los objetivos de los talibanes" aseguró este martes Khadija Ahmadi, refugiada afgana y ex alcaldesa de una localidad de su país. Ahmadi participó en la charla "Mujeres afganas en España: símbolo de una tragedia universal", que tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza (norte) y se pudo seguir a través de internet, junto a la también refugiada Sunita Nasir, ingeniera civil, funcionaria de Naciones Unidas y asentada en la ciudad española de Salamanca (centro). Khadija Ahmadi, ex-alcaldesa de Nili (Afganistán), refugiada afgana con residencia en Zaragoza, y exasesora de planificación urbana de ONU Habitat, denuncio que "la principal víctima del pueblo afgano son las mujeres", y afirmó que no son consideradas ni seres humanos. La ex alcaldesa de Nili aseguró que "las mujeres y niñas son prisioneras en sus propios hogares bajo el régimen talibán, son prisioneras del sistema y victimas del matrimonio forzoso. Muchas mujeres han sido destinadas a cárceles por el hecho de ser mujeres". "Hemos sido testigos de matanzas a hombres, mujeres y niños solamente por apoyar la idea de una democracia en Afganistán", aseveró Ahmadi. La refugiada también afirmó que sienten que la Comunidad Internacional se ha olvidado de los afganos, “han pasado seis meses desde que cayera Kabul y a día de hoy vemos que la Comunidad Internacional no ha cumplido con las promesas de ayuda humanitaria”. Por otra parte, Sunita Nasri explicó la dura experiencia que supone huir de tu país. "Espero que el gobierno español, la Unión Europea y Naciones Unidas ayuden a las mujeres afganas", no pueden subestimar nuestro valor" afirmó. También rogó que no se reconozca bajo ningún concepto al gobierno talibán como legitimo ya que este "nunca reconocerá los derechos fundamentales de las mujeres". Ambas mostraron su gratitud hacia el gobierno español y las fuerzas armadas, "he sobrevivido gracias al gobierno español. Quiero agradecerles el haber traído a España a 2.000 ciudadanos afganos" concluyó Ahmadi. Tras la toma Kabul por parte de los talibanes el pasado mes de agosto, cientos de miles de afganos abandonaron el país. Según Naciones Unidas, unos once millones de personas están refugiadas, casi un tercio de la población afgana. EFE. jabb/ma/vh