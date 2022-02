Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El trimarán 'Use It Again' de Alex Pella y Romain Pilliard, refugiado en la bahía de Cook a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, en su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste (contra los vientos y corrientes dominantes), empezó ya a notar la fuerza de las bajas presiones que llegan desde el oeste. La pasada madrugada, vientos de más de 50 nudos (90 km) y fuertes chubascos le han alcanzado. Romain y Alex han podido identificar la rotura de un 'sable' (listón) de la vela mayor y otros daños en dicha vela. Para todos los daños, cuentan con soluciones de reparación o sustitución, pero es necesario un trabajo particularmente físico y complejo en condiciones meteorológicas poco propicias para este tipo de operaciones. A las 16:00 GMT de este martes, el viento de componente oeste-noroeste tiene 15 nudos (28 km/h) de intensidad y los dos patrones están buscando un refugio favorable que combine protección contra el viento y opciones de 'escape' en caso de viento fuerte para reparar lo antes posible. "Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles, 9 de febrero, lamentablemente se evalúan muy intensas en los archivos de esta mañana. Romain y Alex ya no están a salvo en su refugio actual porque se esperan ráfagas en la parte superior de los relieves montañosos de 60 nudos (110 km/h) con fuertes nevadas, ráfagas que pueden descender muy bien entre los fiordos", explicó el enrrutador y meteorólogo del equipo Christian Dumard. "Lo ideal, aunque el viento sea muy fuerte, es posicionarse de nuevo en la bahía de Cook, donde el trimarán será más maniobrable, y más alejado de las montañas porque los efectos del sitio son muy importantes, sobre todo por la noche cuando hace más frío", concretó Dumard. Esta opción de posicionarse en la bahía también les permitiría aprovechar la oportunidad, aún por confirmar, de una breve ventana de buen tiempo para el jueves, 10 de febrero, para iniciar la travesía hacia el Pacífico. Otro problema es el administrativo. Alex Pella, explicó: "Al haber abandonado aguas internacionales y no haber comunicado la entrada en aguas de Chile, nos han contactado por radio y he tenido que hacer un informe de nuestra situación a la armada chilena por correo electrónico". "Deberíamos haber hecho la entrada en Puerto Williams, pero si la hacemos y sube alguien a bordo del trimarán, se nos fastidia el récord. Estamos por tanto en una situación en la que tampoco podemos abusar mucho de nuestro tiempo aquí. Aunque, de momento, no hemos fondeado, es algo que nos estamos planteando, porque tenemos muchos días por delante y la meteorología no acompaña", añadió. "De momento estamos a la espera de los acontecimientos tanto de meteorología como del tema administrativo. Nosotros estamos bien, estamos tranquilos, sabíamos que esto podía pasar", dijo. "Como Chile tiene unas restricciones muy fuertes por la pandemia, aquí estamos absolutamente solos en el mundo, pero es una sensación espectacular, una auténtica maravilla, disfrutando de este paréntesis, sabiendo que, evidentemente, perdemos muchas millas de ventaja con respeto al récord, pero somos muy conscientes de que si superamos esta etapa del paso de Suramérica, luego tenemos grandes posibilidades de batirlo", afirmó Pella. El español y Pilliard cumplen el trigésimo quinto día de navegación y la desventaja sobre el récord actual es de 450 millas (835 km). EFE 1010560 srb/ism