LaMelo Ball y Dejounte Murray, al All-Star por Kevin Durant y Draymond Green

Los Ángeles (EE.UU.), 7 feb (EFE).- LaMelo Ball (Charlotte Hornets) y Dejounte Murray (San Antonio Spurs) serán los sustitutos de los lesionados Kevin Durant (Brooklyn Nets) y Draymond Green (Golden State Warriors) en el All-Star de la NBA, que se jugará el 20 de febrero en Cleveland (EE.UU.). El comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció este lunes que ha elegido a Ball y Murray para acudir al All-Star, ambos en su primera participación en este partido. Silver también señaló que Jayson Tatum (Boston Celtics), que había sido en principio seleccionado como reserva, será ahora titular en lugar de Durant. Lo que no cambia es que Kevin Durant, aunque no juegue, será uno de los capitanes del All-Star junto a LeBron James (Los Angeles Lakers). De esta forma, LaMelo Ball y Jayson Tatum figuran en el Este junto a Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Miami Heat), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Fred VanVleet (Toronto Raptors) y Trae Young (Atlanta Hawks). En el Oeste, James y Murray están acompañados por Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert (Utah Jazz), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Chris Paul (Phoenix Suns), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) y Andrew Wiggins (Golden State Warriors). Aunque se eligen a los titulares y a los reservas siguiendo las distribuciones por conferencia, eso no significa que vayan a alinearse en bloques del Este contra el Oeste. Tradicionalmente, el All-Star enfrentaba a los mejores jugadores de la Conferencia Oeste contra los mejores de la Conferencia Este. Sin embargo, la NBA cambió en 2018 el formato de este encuentro para darle un punto más de competitividad y emoción. Tras el anuncio de los dos capitanes, los otros ocho titulares y los catorce reservas, el siguiente paso es el draft del All-Star, que sucederá el 10 de febrero y en el que los dos capitanes (LeBron James y Kevin Durant) irán escogiendo por turnos a los miembros de su equipo sin importar la conferencia en la que jueguen. La única regla en la selección del draft es que primero tienen que elegir entre los ocho jugadores titulares antes de empezar a seleccionar entre los reservas.