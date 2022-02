La inflación en Chile sube un 1,2 % en enero y acumula el 7,7 % en 12 meses

Santiago de Chile, 8 feb (EFE).- La inflación en Chile registró un alza mensual de un 1,2 % en enero, impulsada por una subida en el transporte y alimento y bebidas no alcohólicas, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó así un 1,2 % en lo que va del año y un 7,7 % en doce meses, muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre el 2 % y 4 %. "Once de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y una presentó incidencia negativa", explicó el INE. Entre las divisiones con aumentos intermensuales en sus precios destacaron el transporte (2,8 %), los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6 %) y las bebidas alcohólicas (1,8 %). Con una caída intermensual del 0 %, la categoría de recreación y cultura fue la única que afectó negativamente al IPC (-0,003 %). Los productos que más subieron con respecto al mes anterior fueron el servicio de transporte aéreo (10,9 %), el billete de bus interurbano (11,2 %) y los automóviles nuevos (2,6 %). Los que más bajaron fueron los paquetes turísticos (4,6 %) y el gas licuado (1,5 %), de acuerdo con el ente. Chile cerró 2021 con una inflación que alcanzó el 7,2 % -la más alta en 14 años-. Desde el Banco Central han intentando combatirlo mediante alzas históricas del interés referencial, la última de 150 puntos, e incrementando la tasa de política monetaria (TPM) del 4 % al 5,5 %, su mayor nivel desde 2011. El país lleva varios meses de sostenida de recuperación y el Banco Central estima un crecimiento del PIB de entre el 11,5 % y el 12 % para 2021. Pese a estar viviendo uno de los peores momentos de la crisis sanitaria por la variante ómicron, el país, que suma 2,4 millones de contagios y más de 40.000 decesos, no ha vuelto a imponer cuarentenas.