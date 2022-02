La diplomacia europea sigue intentando apaciguar la crisis de Ucrania

Redacción Internacional, 8 feb (EFE).- La frenética actividad diplomática para evitar una guerra en Ucrania continúa este martes de nuevo, como ya sucedió ayer lunes, protagonizada por el presidente de Francia, Emnanuel Macron, quien ha reconocido que "los próximos días serán determinantes", y el canciller alemán, Olaf Scholz. Macron, que el lunes estuvo negociando durante más de cinco horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, estará hoy en Kiev, donde se reunirá con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para luego trasladarse a Berlín, donde se entrevistará con el canciller alemán, Olaf Scholz, que a su vez estuvo el lunes en Washington con Joe Biden. Las claves del día: - En Kiev, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar las tensiones con Rusia. Como ya hizo en Moscú, el presidente francés instará a medidas concretas que estabilicen la situación y conduzcan a una desescalada en la frontera entre Ucrania y Rusia. En la rueda de prensa posterior a la negociación en Moscú, Vladimir Putin le dijo a Macron: "Veremos cómo va la visita del presidente a Kiev", aunque vaticinó que "no le será fácil". Según Putin, "Kiev sigue ignorando todas las opciones para un restablecimiento pacífico de la integridad territorial del país a través del diálogo directo con (las repúblicas separatistas y prorrusas de) Donetsk y Lugansk". Pero Ucrania ya ha recalcado que su integridad territorial es innegociable y que solo el pueblo ucraniano puede decidir el futuro de Ucrania. Mientras tanto, también en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky; de Austria, Alexander Schallenberg, y de Eslovaquia, Ivan Korcok, se reúnen con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, y visitan la línea de separación de fuerzas en el Donbás. - En Berlín: El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe este martes a los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Polonia, Andrzej Duda, para examinar la situación creada en torno a Ucrania y la amenaza de una agresión a ese país por parte de Rusia. La reunión se enmarca dentro del formato del Triángulo de Weimar, una iniciativa de Alemania, Francia y Polonia en la que los tres países abordan desde 1991 cuestiones de cooperación. La diplomacia del lunes: - En Moscú, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por "nuevos mecanismos de seguridad" para estabilizar la situación en Europa: "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin con Putin. Pero Putin le respondió: "Por nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo". Y advirtió también de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia "es una de las mayores potencias nucleares" y "en algunos componentes" supera a muchos países aliados. - Mientras tanto, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, acercaban posturas sobre la crisis de Ucrania, pero sobre todo emitían un mensaje de confianza mutua: "No hay necesidad de recuperar la confianza. (Alemania) Tiene la completa confianza de los Estados Unidos", subrayó Biden. También se habló de energía: Biden dijo que "si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin". "Estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Tomaremos los mismos pasos, y serán muy, muy duros para Rusia", aseguró Scholz. - Estados Unidos y la Unión Europea (UE) reafirmaron igualmente su "unidad" en la respuesta ante la amenaza rusa en Ucrania, con la preparación de un paquete de "duras sanciones" y la "cooperación estratégica" para asegurar el suministro de gas en Europa en caso de que Moscú ataque Kiev.