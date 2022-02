Shanghái (China), 8 feb (EFE).- La china Eileen Gu se proclamó hoy campeona de la final femenina de esquí acrobático 'big air' de los Juegos de Invierno de Pekín 2022, en los que fue incluida por primera vez en el programa olímpico. Gu, de 18 años y nacida en Estados Unidos, se impuso en el último salto a la francesa Tess Ledeux, que llegaba con ventaja a esa manga pero que finalmente tuvo que conformarse con la plata. El tercer puesto, premiado con la medalla de bronce, fue a parar a manos de la suiza Mathilde Gremaud. La competición se llevó a cabo en el complejo de Shougang, que ha generado polémica debido a que se trata de una pista de esquí erigida justo al lado de una antigua planta siderúrgica. Clasificación: 1. Eileen (Ailing) Gu (CHN) - 188,25 puntos 2. Tess Ledeux (FRA) - 187,50 3. Mathilde Gremaud (SUI) - 182,50 4. Megan Oldham (CAN) - 178,00 5. Kirsty Muir (GBR) - 169,00 6. Sarah Hoefflin (SUI) - 158,75 7. Johanne Killi (NOR) - 153,25 8. Olivia Asselin (CAN) - 147,50