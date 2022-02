Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El español Javier Bardem (“Being the Ricardos”), entre los nominados al Óscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”); premio que se concederá el próximo 27 de marzo en Los Ángeles. EFE gac/agf