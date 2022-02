Iggy Pop y Ensemble intercontemporain ganan el premio Polar de música

Copenhague, 8 feb (EFE).- El cantante de rock estadounidense Iggy Pop y el grupo de música clásica Ensemble intercontemporain han sido distinguidos este martes en Estocolmo con el premio Polar, considerado el "Nobel" de la música. El jurado destacó que Iggy Pop, "pionero del punk y uno de los músicos más influyentes del mundo", ha innovado, agitado e inspirado durante cinco décadas y es el "motor" de algunas de las mejores actuaciones en vivo del rock, además de contar con un catálogo de clásicos "intocables", como líder de The Stooges y en solitario. "Su singular voz, su aura y actitud han ayudado a iluminar fuegos que han trazado senderos a través de los mundos del punk, grunge y generaciones de música alternativa", consta en el fallo. Nacido James Newell Osterberg en 1947, Iggy Pop, a quien Alice Cooper calificó de "fuerza de la naturaleza", ha influido a multitud de artistas tan dispares como The Sex Pistols, Nirvana, The Smiths, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age, Joy Division y Siouxsie Sioux. "Es un auténtico icono cuyo trabajo atemporal y raro talento siguen empujando los límites e inspirando", señala el jurado. Ensemble intercontemporain, el "principal" grupo de música contemporánea, fue creado en 1976 por el compositor francés Pierre Boulez, ganador del premio Polar en 1996, con el apoyo de Michel Guy y Nicholas Snowman. Bajo la dirección artística de Matthias Pintscher, el grupo colabora con compositores, "explorando técnicas instrumentales y desarrollando proyectos que interconectan música, baile, teatro, cine, vídeo y artes visuales". "Ensemble intercontemporain da especial énfasis a la educación de músicos aspirantes, ayudando a prosperar a futuras generaciones de talento musical", según el fallo, que resalta que el grupo "no solo crea e inspira, sino que trabaja para incitar y nutrir a las promesas musicales a nivel global". Iggy Pop y el Ensemble intercontemporain suceden en el palmarés del premio a la soprano rusa Anna Netrebko y la compositora estadounidense Diane Warren. Ambos recibirán el millón de coronas suecas (96.000 euros, 111.000 dólares) con que está dotado el galardón, que se entregará en una ceremonia en Estocolmo el 24 de mayo. El Premio Polar fue creado en 1989 por Stig Andersson, editor, compositor y representante del grupo Abba. Desde que en 1992 empezó a otorgarse, el Polar ha distinguido a intérpretes como B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grupo Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone y Björk. EFE alc/egw/cc