Hanyu: "No siento que cometiera errores, había un agujero en el hielo"

Pekín, 8 feb (EFE).- El patinador artístico japonés Hanyu Yuzuru, oro olímpico en 2014 y 2018 y octavo este martes en el programa corto de Pekín 2022, se mostró decepcionado por el resultado, dijo que no tenía la sensación de haber cometido errores y habló de "un agujero en el hielo" en el preciso lugar en el que intentó un cuádruple Salchow. "Sinceramente, siento que no cometí ni un error. No sé, ¿será un mal karma? ¿He hecho algo para no gustar al hielo? Eso es lo que siento, mientras estoy aquí siendo entrevistado", indicó en declaraciones recogidas en olympics.com. El estadounidense Nathan Chen lidera la clasificación, con 113,97 puntos, seguido por los otros dos japoneses en concurso, Kagiyama Yuma, con 108,12, y Uno Shoma, con 105,90. Los tres mejoraron sus marcas personales, en el caso de Chen con récord mundial de puntuación. Sus 113,97 pulverizan los 111,82 que Hanyu logró en febrero de 2020 en Seúl, en el Torneo de lo Cuatro Continentes. Hanyu se quedó hoy en 95,15. La expectación ante su programa era máxima, por la posibilidad de que hiciera por primera vez en competición un cuádruple Axel. Hizo un triple Axel, más un cuádruple 'toeloop' + triple 'toeloop'. "Justo en el despegue para el Salchow, en la curva, había un agujero. No fue realmente un salto", lamentó. "Estaba en forma, mi ritmo fue el correcto y así se vio en mis otros saltos. No me siento cansado en absoluto. La preparación para llegar hasta aquí ha sido buena. Me siento confuso porque todo había ido bien hasta ahora", añadió. Hanyu aseguró que tuvo la impresión de que todo le iba saliendo "al centímetro, al milímetro" y dijo que estaba "teniendo cuidado para evitar los agujeros en el hielo". "Nunca sabes cómo van a salir las cosas. Voy a darlo todo para intentar reengancharme a la competición", comentó ante el programa largo del jueves, que decidirá las medallas. EFE nam/ea