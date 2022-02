Exparlamentaria birmana en el exilio asegura que la resistencia se prepara

Sangzuala Hmar Aizawl (India), 8 feb (EFE).- La exparlamentaria birmana Khawtinsiami aseguró este martes desde su exilio en la India que un movimiento de resistencia se está preparando y se hace cada vez más fuerte para defender la democracia en Birmania (Myanmar), colapsada tras la toma del poder por parte de la junta militar hace un año. El Tatmadaw, nombre de las Fuerzas Armadas birmanas, se "enfrenta a una resistencia sin precedentes por parte del pueblo de Myanmar; no hay vuelta atrás para el pueblo de Myanmar", aseguró a Efe Khawtinsiami, que prefiere identificarse por un solo nombre, desde un lugar no revelado en el estado nororiental indio de Mizoram. "La junta se enfrenta a pérdidas en todos los frentes, incluida la legitimidad nacional y extranjera", añade la diputada electa por el municipio de Kalemyo, de la división occidental de Sagaing. Khawtinsiami es una más de los miles de birmanos que huyó a Mizoram, fronterizo con Birmania, tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 que depuso el Gobierno de la líder de facto Aung San Suu Kyi, y que degeneró en un crisis política y social. Para ella, las brutalidades y violaciones de derechos humanos han demostrado claramente que los militares birmanos ya no forman un ejército, sino una organización terrorista. "La junta ha saqueado propiedades, incendiado aldeas e intimidado y matado gente, además trata de controlar el poder legislativo, ejecutivo y judicial del país. Es ilegal que la junta arreste y encarcele a líderes políticos y activistas (...) La junta está cometiendo traición", afirmó. Más de 1.300 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por los militares desde el golpe, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 9.000 los opositores detenidos. La ahora miembro del llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), aseguró que estas brutalidades están alimentando el sentimiento del pueblo birmano para luchar por el regreso de la democracia. "Solo en la división de Sagaing (...) ya tenemos tres batallones de milicianos civiles, tendremos una brigada allí muy pronto", reveló, al tiempo que anotó que estas fuerzas se están organizando con la financiación del NUG y de la comunidad en el exilio. LOS REFUGIADOS La vecina India ha sido el destino de varios miles de personas que han huido de la represión. Según informó este martes el Gobierno de Mizoram, el número de refugiados birmanos llegados tras el golpe militar podría superar ya los 20.000 solo en esta región, un dato que seguramente seguirá aumentando con el deterioro de la situación en Birmania. Aunque no es posible dar un número exacto de refugiados "estoy en contacto con los funcionarios de inteligencia de los estados y las ONG, y nuestros últimos cálculos indican que somos más de 20.000, quizás 22.000 o 24.000", indicó la parlamentaria. "El problema de los refugiados que cruzan al lado indio no cesará pronto, hoy también he recibido informes de un intenso tiroteo en las ciudades de Mindat y Kalwmyo en la región de Sagaing, y según los informes unos 17 tatmadaw habrían muerto", dijo Khawtinsiami. Semanas después del golpe de estado de Birmania, cuando la crisis del país comenzó a provocar el éxodo hacia la India, Nueva Delhi pidió a los estados nororientales fronterizos con Birmania, Mizoram, Nagaland, Manipur y Arunachal Pradesh, que tomasen las medidas necesarias para detener el paso ilegal de birmanos. Aún así, desoyendo las indicaciones, Mizoram ha venido ofreciendo asilo a los birmanos, especialmente a la minoría chin, con los que guardan estrechos vínculos desde épocas precoloniales. El comisionado del distrito de Saitual en Mizoram, V.L. Hruaizela Khiangte, indicó hoy a Efe que la administración ha recibido fondos del gobierno estatal y ha comenzado a repartir materiales de ayuda y dinero para las comunidades que están acogiendo a los refugiados. EFE sh-igr/mt/mj