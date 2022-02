Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- La cinta española "El Buen Patrón", la mexicana "Noche de Fuego" y la panameña "Plaza Catedral" se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood. Las cinco nominadas son "Drive My Car", "Flee", "The Hand of God", "Lunana: A yak in the Classroom" y The Worst Person in the World". EFE romu/agf