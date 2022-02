El nuevo gabinete de ministros de Perú jurará en las próximas horas

Lima, 8 feb (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomará en las próximas horas juramento a su nuevo gabinete de ministros, el cuarto que conforma en tan solo seis meses de gestión, esta vez en medio una crisis política que ha derivado en pedidos para que renuncie al cargo. "Ahora, en las próximas horas, el día de hoy, vamos a juramentar al nuevo gabinete ministerial con el compromiso de que miremos a las regiones", anunció Castillo durante la instalación del nuevo consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). El mandatario no ofreció mayores precisiones sobre los integrantes del gabinete, pero agregó que el miércoles se celebrará la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros. Castillo también aludió a los pedidos que hacen representantes de la oposición política, algunos medios e incluso el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para que renuncie, al señalar que "cuando hay una elección las minorías tienen que saber entender que son las mayorías las que ganan". El gobernante remarcó, además, que es "una persona que siempre ha venido bregando, como maestro, en la calles, diciendo que se descentralicen los recursos del país". "Yo me someto a la Asamblea Nacional (de Gobiernos Regionales) para tomar una reunión inmediatamente, que asumamos ya, para ir y sentarnos junto con todo el gabinete", señaló. El nuevo gabinete ministerial será el cuarto en funciones desde que Castillo asumió el poder el 28 de julio de 2021, tras la dimisión que presentó este sábado el actual primer ministro, Héctor Valer, en medio de una andanada de críticas y pedidos de destitución por acusaciones de violencia familiar. El mandatario ratificó este lunes el "firme compromiso" de su Gobierno "de dar soluciones a los grandes problemas del Perú" y reiteró que su nuevo gabinete será "más participativo y de ancha base para promover un mayor beneficio de todos los peruanos". Valer, un abogado y actual congresista, asumió el cargo el martes de la semana pasada, en reemplazo a la ex primera ministra Mirtha Vásquez, pero su designación atizó la polémica por acumular denuncias que él calificó de falsas y atribuyó a una campaña de medios locales. Sin embargo, este sábado anunció que "aceptaba su derrota" y que ponía su cargo a disposición del presidente, quien en sus poco más de seis meses de gestión acumula varias crisis que han llevado a la oposición política a anunciar que, si no renuncia, presentará una moción para intentar destituirlo. A estos pedidos se sumó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien aseguró que "invitaría" al gobernante "a que renuncie", durante una entrevista difundida por la cadena internacional CNN. Tras rechazar la posibilidad de asumir algún cargo en el actual Ejecutivo, Gutiérrez dijo que "el presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores" y tampoco "de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus colabores, a sus ministros". Consideró, además, que tampoco "ha dado muestras de respeto a valores democráticos" y que también "ha tenido tanto conductas como omisiones que están siendo en este momento tachadas o están siendo en este momento señaladas como actos de corrupción". "Por todas estas razones no aceptaría y más bien yo lo invitaría a que renuncie", enfatizó. En respuesta, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó este martes que está "absolutamente descartada" la posibilidad de que el presidente vaya a renunciar al cargo y recordó que fue elegido para el período de gobierno 2021-2026.