El Espanyol se diluye: la segunda peor racha de la era Moreno

Barcelona, 8 feb (EFE).- El Espanyol firma, con la derrota de este lunes contra el Athletic Club en San Mamés (2-1), la segunda peor racha de la era del entrenador Vicente Moreno al sumar un punto de los últimos doce posibles en LaLiga, además de ser eliminado de la Copa del Rey a manos del Mallorca (2-1). El conjunto catalán encadena, en LaLiga, tres partidos perdidos ante el Elche (1-2), Betis (1-4) y Athletic (2-1), y un empate contra el Cádiz (2-2). Los blanquiazules no celebran una victoria en la competición regular desde el pasado 31 de diciembre, cuando ganaron al Valencia en Mestalla (1-2). Los resultados dibujan la segunda peor dinámica del Espanyol desde que Moreno es el responsable del banquillo periquito. En las cinco primera jornadas de esta temporada, el Espanyol sumó tres puntos de quince posibles. La única forma de no marcar una nueva peor racha es ganar el derbi contra el Barcelona el próximo domingo. El rendimiento defensivo es uno de los grandes lastres del equipo en este tramo de la temporada. El vestuario reconoció que los goles encajados eran una clara asignatura pendiente y afirmó que lo trabajó durante el parón liguero por los compromisos internacionales. Pero los números siguen siendo mejorables. El Espanyol ha encajado, en lo que llevamos de 2022 y entre todas las competiciones, un total de trece dianas. De hecho, el equipo catalán no deja la portería a cero desde la jornada quince, contra la Real Sociedad (1-0), el pasado 28 de noviembre. La fortaleza defensiva se desmorona. También parece derrumbarse su habitual seguridad en el RCDE Stadium. Durante este mes de enero, los periquitos han visto como el Elche (1-2) y el Betis (1-4) ganaban en su campo, algo que en esta temporada únicamente había conseguido el Atlético de Madrid, uno de los gigantes del torneo, en la cuarta jornada (1-2). El vestuario no renuncia a la autocrítica, pero evita cualquier dramatismo. "Lo hemos intentado. Hay que seguir porque ahora viene un derbi. Es importante y debemos estar centrado en ello", afirmó el lateral izquierdo Adrià Pedrosa tras el encuentro, en declaraciones a los medios del club. El Espanyol es actualmente el decimotercer clasificado de LaLiga Santander, a ocho puntos de la zona europea de la tabla y a a nueve de los puestos de descenso. El derbi contra el Barcelona de este domingo puede suponer, tanto en caso de victoria como de derrota, un punto de inflexión anímico para los periquitos.