El colombiano Anacona será el líder del Arkea Samsic en el Tour de Omán

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El colombiano Winner Anacona (Tunja, 33 años) será el líder del Arkea Samsic en el Tour de Omán que tendrá lugar del próximo jueves al domingo, prueba en la que el ciclista boyacense participa por primera vez. “Voy a descubrir el Tour de Omán, pero he visto la carrera varias veces por televisión y pude darme cuenta de lo difícil que es. Tiene etapas difíciles que son claves la clasificación general, como la de Green Mountain", señaló Anacona. Anacona, quien también superó la covid, como su compatriota y paisano Nairo Quintana, quien el mismo día debuta en el Tour de Provenza, tratará de luchar por el podio, aunque su momento de forma sea aún una incógnita. "Mis ambiciones son hacerlo lo mejor que pueda, tengo buenas sensaciones en los entrenamientos. Está claro que entrenar y competir son dos cosas diferentes, pero me siento bien. Contraje el Covid, pero no tuve síntomas. La forma es buena y uniremos nuestras fuerzas, Elie Gesbert y yo para traer de Omán un buen resultado para el equipo". La formaciòn del Arkea será la compuesta por Winner Anacona, Amaury Capiot, Laurent Pichon, Kévin Vauquelin y Élie Gesbert. EFE soc/og