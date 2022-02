Dunst, Questlove y otros reaccionan a nominaciones al Oscar

LOS ÁNGELES (AP) — Las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciaron el martes. Los Oscar se entregarán el 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. Varios de los nominados compartieron sus reacciones al reconocimiento.

“Sabía que estaría mucho más feliz si ambos éramos nominados. Es como un libro de cuentos, como un cuento de hadas. Se siente muy especial. Pensé, ‘sería muy lindo si hicieran eso’. Me sentí como una abuela al respecto. Estoy mucho más feliz de poder celebrar por completo” — Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en “The Power of the Dog” ("El poder del perro"). La actriz obtuvo la nominación junto con su prometido Jesse Plemons, quien fue postulado a mejor actor de reparto por su papel en la misma película.

“Me temo que estaba despierto para eso (el anuncio de las 5 a.m. de Los Ángeles). Simplemente decidí hacerlo, y no fue una decisión lamentable, estoy muy, muy contento de haberlo hecho. Fue una mañana realmente estresante y gratificante al final” — Andrew Garfield, nominado a mejor actor por su papel en “tick, tick... BOOM!” de Lin-Manuel Miranda.

“Siento que tengo polvo en la espalda que finalmente comienza a limpiarse. Me siento un poco más ligero. Me quitaron un peso de los hombros y sí, es un momento histórico. Realmente será documentado. Incluso después de que deje este planeta, seguirá estando documentado en los libros de historia. Es realmente una bendición” — Troy Kotsur, nominado a mejor actor de reparto por “CODA”. Es el segundo actor sordo en recibir una nominación al Oscar.

“La razón por la que al final del día estoy realmente feliz por esta celebración, especialmente con esta nominación al Oscar, es que mi única intención con esta película era restaurar la historia. El tiempo juega un papel muy importante en todo este viaje desde 1969, que fue un año fundamental en nuestro desarrollo hasta el hecho de que podemos ver a tantos artistas justo al borde de su grandeza” — Ahmir “Questlove” Thompson, cuya película “Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)” ("Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)") está nominada a mejor documental.

“Es para lo que uno trabaja. Comienzas en la pretemporada, elaboras un buen plan de juego, trabajas duro toda la temporada, esperas llegar a los playoffs y luego llegar al gran baile. Ahora, estamos en el gran baile. Parece que todo el trabajo duro está dando sus frutos. Es hermoso” — director Reinaldo Marcus Green, cuya película “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”) fue nominada a mejor película, guion original, actor, actriz de reparto, edición y canción original.

“Es realmente más que especial que una historia tan profundamente personal reciba este reconocimiento de la academia. Tengo suerte, me siento honrado y agradecido. Ha sido un día emotivo y mágico para todos los involucrados” — Kenneth Branagh, nominado a mejor dirección por “Belfast”.

“Obtuvimos reseñas divididas en casi 50-50, lo cual, si lo piensas bien, es perfecto para los tiempos que vivimos. Pero la respuesta popular ha sido abrumadoramente positiva. Entonces no, no esperaba nada, pero ya sabes, la ola de apoyo a la película me hizo creer que tal vez podríamos obtener algo. Así que definitivamente fue una gran mañana” — Adam McKay, cuya cinta “Don’t Look Up” ("No miren arriba") fue nominada a mejor película.