Dinamarca desplegará dos cazas en isla báltica por crisis en Ucrania

Copenhague, 8 feb (EFE).- Dinamarca desplegará dos cazas en la isla báltica de Bornholm y reducirá el tiempo de reacción de un batallón que forma parte del contingente de la OTAN debido a la crisis en Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa danés. El batallón, de entre setecientos y ochocientos soldados, estará listo para entrar en acción de uno a cinco días, en vez de los treinta actuales, y se concentrará en Slagelse (este del país). Las fuerzas armadas danesas aumentarán la vigilancia de sus aguas territoriales y del Báltico con una fragata, que realizará también tareas de transporte. Dinamarca ya ha desplegado con anterioridad cazas en Bornholm aduciendo una mayor presencia de aviones rusos en la zona, la última vez el pasado verano. Se espera que las medidas militares estén operativas hasta finales de marzo. "Es importante afirmar que no hay una mayor amenaza contra Dinamarca o Bornholm. Reforzamos nuestras opciones militares para poder reaccionar más rápido si la situación lo exigiese", consta en un comunicado. La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística. Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento". EFE alc/gc/jgb