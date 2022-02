Descartan a Peseiro, exentrenador de Venezuela, como seleccionador de Nigeria

Lagos, 8 feb (EFE).- La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) ha descartado al portugués José Peseiro, exseleccionador de Venezuela, como entrenador de la selección nacional de este país africano, según informó la NFF Peseiro fue nombrado entrenador jefe de las "Súper Águilas" (apodo popular de la selección nigeriana) el pasado diciembre tras el despido del alemán Gernot Rohr, y tenía previsto tomar las riendas de Nigeria tras la Copa de África que acabó este domingo en Camerún. El nigeriano Augustine Eguavoen ejerció como entrenador interino en ese campeonato, en el que el combinado nacional tuvo una actuación aceptable pese a quedar eliminado en los octavos de final. "Reconocemos y apreciamos el interés que el señor José Peseiro ha mostrado en el fútbol de Nigeria durante nuestras conversaciones muy cordiales y no tenemos ninguna duda sobre su capacidad", afirmó la NFF, que no llegó a firmar un contrato oficial con el técnico luso. "Creemos que quizás en el futuro pueda haber una oportunidad de trabajar con él", agregó la Federación Nigeriana de Fútbol. Eguavoen sigue al frente de la selección como director técnico interino y preparará al equipo de cara a los partidos contra Ghana del próximo mes, clasificatorios para el Mundial de Catar de 2022. El entrenador contará como asistente principal con el exfutbolista del Barcelona Emmanuel Amuneke. Peseiro se perfilaba como seleccionador de Nigeria tras renunciar el pasado agosto a su puesto de entrenador de Venezuela después de un año sin percibir su sueldo. El técnico portugués había sido contratado como seleccionador de Venezuela en febrero de 2020, ocupando la vacante del venezolano Rafael Dudamel, que dejó la dirección técnica para fichar por el Atlético Mineiro de Brasil. El pasado 30 de noviembre, Peseiro anunció que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya había cancelado la deuda que había contraído con él, cuyo monto no fue revelado.