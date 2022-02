Del récord de Chen al de Nuis, pasando por las gestas de Geisenberger y Mayer

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- La perfección del estadounidense Nathan Chen en el programa corto de patinaje artístico, en el que batió el récord mundial de puntos, y la plusmarca olímpica en patinaje de velocidad del multimedallista neerlandés Kjeld Nuis dieron una pátina de excelencia a la jornada de este martes en los Juegos de Pekín 2022. Las gestas de la germana Natalie Geisenberger, tercer oro consecutivo en luge individual, y del esquiador austriaco Matthias Mayer, con su tercer oro en sendos Juegos, y el oro en una nueva prueba, el esquí acrobático 'big air', de la estrella mediática china Eileen Gu también contribuyeron a dar emoción a un día inolvidable. SUBLIME CHEN Con los ojos de todos los aficionados puestos en el japones Hanyu Yuzuru, el dos veces campeón olímpico falló en el cuádruple salchow de forma inexplicable, incluso para él, y se fue a la octava plaza, a 10,75 puntos del podio, una distancia que será difícil de salvar en el programa largo, incluso si ejecuta, como tiene previsto, el inédito cuádruple axel. Mientras, Nathan Chen hizo saltar la banca con un récord mundial de puntuación, 113,97, con una interpretación sublime de 'La Boheme'. Por detrás de Chen quedaron los otros dos japoneses en concurso, Kagiyama Yuma, con 108,12, y Uno Shoma, con 105,90. Los tres superaron sus marcas personales, lo que significa que ofrecieron sobre el hielo de Pekín la mejor actuación de sus vidas. Chen admitió que había estado cerca de la perfección. KJELD NIUS BORRA UN RÉCORD QUE SE RESISTÍA El patinador de velocidad neerlandés Kjeld Nuis aprovechó la final de los 1.500 m sobre el óvalo de Pekín 2022 para borrar de un plumazo un récord olímpico que empezaba a amarillear, con veinte años ya de vida, y establecer una mejor marca de 1:43.21 que le dio el oro, el primero en estos Juegos pero el tercero de su carrera. La medalla de plata fue para su compañero de equipo Thom Krol, a 0.34, y la de bronce para el surcoreano Minseok Kim, a 1:03. Nuis, que ya ganó el oro en esta distancia, al igual que en los 1.000 m, en PyeongChang 2018, y que acumula 24 medallas mundiales, marchó por detrás de los tiempos de Krol hasta el paso por los 1.000, cuando tomó la delantera con una última vuelta excepcional en 28.44. Este oro le permite pasar página definitivamente de la pericarditis que sufrió el pasado mes de julio, un efecto secundario de la vacunación contra la covid. El anterior récord olímpico lo estableció en 2002 el estadounidense Derek Parra, en 1:43.95. Nuis, de 32 años, tiene también en su poder el récord mundial en 1:40.17 desde marzo de 2019. GEISENBERGER, INVENCIBLE, TERCER ORO SEGUIDO El oro que ganó en luge individual convirtió a la alemana Natalie Geisenberger en la mejor deportista de su país en Juegos de invierno, además de la mejor 'luger' de la historia, con seis medallas olímpicas, cinco de ellas doradas. Geisenberger, cuyo dominio de las entrenamientos en el tubo de Yanqing ya anticipó su probable triunfo, se impuso con un tiempo de 3:53.454, mejor en 493 milésimas que el de su compañera de equipo Anna Berreiter y en 1.053 que el de la rusa Tatyana Ivanova, que completaron el podio. La deportista de 34 años, también cuatro veces campeona mundial en esta prueba, igualó las seis medallas olímpicas del italiano Armin Zöeggeler, aunque este solo ganó dos de oro. Geisenberger podrá superar su propia marca, además, en el relevo por equipos del próximo jueves. El historial olímpico de la germana lo conforman ahora la plata de 2010 y los oros de 2014, 2018 y 2022 en luge individual y el oro de hace cuatro años en el relevo. MAYER, TRES OROS EN TRES JUEGOS Otro resultado que pasará a la historia fue el del austriaco Matthias Mayer, que revalidó el título de supergigante de esquí alpino logrado hace cuatro años en PyeongChang (Corea del Sur). Se convirtió así en el segundo hombre de la historia de este deporte que captura tres oros en tres Juegos distintos, emulando al noruego Kjetil Andre Aamodt, pero a diferencia de éste, de forma consecutiva. ANtes de los dos super-G se impuso en el descenso de Sochi 2014. Su tiempo de 1:19.94 fue inferior en unas imperceptibles cuatro centésimas al del estadounidense Ryan Cochran-Siegle, acreedor a la medalla de plata. El noruego Aleksander Aamodt Kilde, líder de la Copa del Mundo de la disciplina y que el lunes había sido quinto en el descenso, se quedó a 42 centésimas del campeón carintio y festejó la primera medalla olímpica de su carrera, la de bronce. EILEEN GU, DE LAS PORTADAS AL ORO La china Eileen Gu se proclamó primera campeona de la historia en esquí acrobático 'big air', prueba que se estrena en Pekín en el programa olímpico. Gu, de 18 años y nacida en Estados Unidos, se impuso en el último salto a la francesa Tess Ledeux, que llegaba con ventaja a esa manga pero que finalmente tuvo que conformarse con la plata. "No me lo creo todavía, ese último salto no lo había intentado nunca antes. Solo pensé en disfrutar del momento", dijo la ganadora, a cuya victoria asistió en directo la 'reaparecida' tenista Peng Shuai, acompañada por el presidente del COI, Thomas Bach. El tercer puesto fue a parar a manos de la suiza Mathilde Gremaud. Gu representa a China, donde nació su madre, elección que ha causado furor en el país asiático, donde ha sido bautizada como "la reina de las nieves". También tiene opciones de ganar medallas la próxima semana en las categorías de 'slopestyle' y 'halfpipe'. ORO EN CURLING PARA ITALIA Italia, que llegó invicta a la final en la competición de dobles mixtos de curling, ratificó su superioridad con un triunfo por 8-5 sobre Noruega. La debutante Stefania Constantini, decisiva de principio a fin del torneo, y Amos Mosaner, ya con experiencia en 2018, inauguraron así el medallero olímpico de curling para su país. Sus víctimas en el partido por el oro fueron Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten. El aplomo de Constantini en la última piedra, con la que solo necesitaba sacar fuera una de las de sus rivales para amarrar el oro, volvió a ser determinante. En el partido por el bronce los suecos Almida del Val y Oskar Eriksson derrotaron a los británicos Jennifer Dodds y Bruce Mouat, vigentes campeones del mundo, por 9-3. Mouat, primer 'curler' en hablar de su homosexualidad en los Juegos Olímpicos, lució la bandera arcoíris en los cordones de los zapatos. Según el COI, fue "la primera vez que los colores del orgullo hacían su aparición en una pista olímpica de curling". LEDECKA Y KLAEBO AUMENTAN SU CUENTA DE TRIUNFOS La checa Ester Ledecka defendió con éxito el título de eslalon gigante paralelo en snowboard, que en un caso sin precedentes acompañó en PyeongChang 2018 del oro también en el supergigante de esquí alpino. Completaron el podio la austriaca Daniela Ulbing y la eslovena Glria Kotnik. En la prueba masculina el oro fue para el austriaco Benjamin Karl, por delante del esloveno Tim Mastnak y del ruso Victor Wild. En esquí de fondo las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist hicieron doblete para su país, oro y plata, en la final de esprint estilo clásico. Separadas por 2.88 segundos al término del 1,5 km de la prueba, el bronce fue para la estadounidense Jessie Diggins a 3:16. En la distancia masculina logró el oro el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, que aumentó a cuatro su lista de títulos olímpicos tras los tres que logró en 2018, uno en esta misma prueba. Aventajó en 0:26 al italiano Federico Pellegrino, que ya fue plata en la anterior edición, y en 1:31 al ruso Alexander Terentev. FILLON MAILLET, TRAS LA ESTELA DE FOURCADE El francés Quentin Fillon Maillet tomó el relevó del cinco veces campeón olímpico y ya retirado Martin Fourcade y dio a su país el oro en los 20 km de biatlón, con un tiempo de 48:47.4, mejor en 14.8 que el del bielorruso Anton Smolski y en 31.1 que el del noruego Johannes Thinges Bo, plata y bronce. Fillon Maillet, líder de la Copa el Mundo, ratificó su gran temporada con el oro olímpico gracias a un esquí fluido que le permitió enjugar dos penalizaciones en la parte de tiro. Con Smolski, que no erró ni un disparo, Bielorrusia regresa al podio de biatlón por primera vez desde 2010. Thinges Bo, oro en 2018, se mantuvo en el podio pero perdió dos posiciones. CANADÁ GANA A EEUU LA FINAL ANTICIPADA Canada y Estados Unidos, las dos selecciones femeninas que se han repartido todos los oros olímpicos en hockey sobre hielo, se enfrentaron en partido de la fase previa, con clara victoria de las canadienses por 4-2. Tras perder el primer periodo por 1-0, las estadounidenses, oro en la última edición, llegaron a empatar 2-2 y terminaron el segundo tiempo con un 2-4 que aún les permitía albergar esperanzas. Pero no hubo más goles en el último tiempo, por lo que el equipo canadiense avanza invicto y su rival conoció la primera derrota en cuatro partidos. Además, ya han quedado definidos los cuartos de final del torneo femenino. Canadá buscará las semifinales contra Suecia, que este martes batió 3-1 a Dinamarca; Las estadounidenses se cruzarán contra la República Checa, que cayó 3-2 frente a Japón. Las niponas se enfrentarán contra Finlandia, que goleó 5-0 al equipo del Comité Olímpico de Rusia, rival en cuartos de Suiza.