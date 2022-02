DATOS-Principales candidaturas a los premios Oscars de 2022

8 feb (Reuters) - El martes se anunciaron las nominaciones a la edición 94 de los premios de la Academia, los más importantes de la industria cinematográfica. Los premios se entregarán el 27 de marzo. A continuación, la lista de las principales nominaciones: MEJOR PELÍCULA "Belfast" "CODA" "No miren arriba" "Drive My Car" "Dune" "Rey Richard: Una familia ganadora" "Licorice Pizza" "El callejón de las almas perdidas" "El poder del perro" "Amor sin barreras" MEJOR ACTOR Javier Bardem - "Being the Ricardos" Benedict Cumberbatch - "El poder del perro" Andrew Garfield - "¡Tick, tick...BOOM!" Will Smith - "Rey Richard: Una familia ganadora" Denzel Washington - "The Tragedy of Macbeth" MEJOR ACTRIZ Jessica Chastain - "Los ojos de Tammy Faye" Olivia Colman - "La hija oscura" Penélope Cruz - "Madres paralelas" Nicole Kidman - "Being the Ricardos" Kristen Stewart - "Spencer" MEJOR DIRECTOR Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza" Kenneth Branagh - "Belfast" Jane Campion - "El poder del perro" Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car" Steven Spielberg - "Amor sin barreras" MEJOR ACTOR DE REPARTO Ciaran Hinds - "Belfast" Troy Kotsur - "CODA" Jesse Plemmons - "El poder del perro" J.K. Simmons - "Being the Ricardos" Kodi Smit-McPhee - "El poder del perro" MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Jessie Buckley - "La hija oscura" Ariana DeBose - "Amor sin barreras" Judi Dench - "Belfast" Kirsten Dunst - "El poder del perro" Aunjanue Ellis - "Rey Richard: Una familia ganadora" (Compilado por Patricia Reaney Editado en español por Javier López de Lérida)