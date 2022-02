Comunidad Internacional pide respeto a las autoridades judiciales en Túnez

Túnez, 8 feb (EFE).- Los embajadores del G7- formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- junto a la Delegación de la Unión Europea en Túnez se mostraron hoy "profundamente" preocupados por la decisión del presidente tunecino, Kais Said, de disolver "unilateralmente" el Consejo Superior de Magistratura (CSM). "Una justicia transparente, independiente y eficaz, además del respeto al principio de separación de poderes, son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia al servicio de la ciudadanía, fundada sobre el respecto al Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales", señaló la delegación de la UE en un comunicado. Por su parte, Naciones Unidas alertó hoy de la "falta de respeto" hacia las autoridades judiciales mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos instó al gobierno tunecino a respetar sus compromisos sobre la independencia judicial, tal y como lo prevé la constitución, y a priorizar la puesta en marcha de reformas económicas necesarias para estabilizar la grave situación financiera que padece el país. La Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) ha anunciado una huelga en todos los tribunales del territorio para mañana, miércoles, y el jueves con el fin de protestar contra "la violación indignante de la independencia de poder judicial". Un día antes, las fuerzas de seguridad clausuraron su sede en la capital pese a que todavía no se ha publicado un decreto presidencial al respecto. La medida se produce "para sanar el país (de la corrupción) y su saneamiento no puede llevarse a cabo con una justicia parcial (...) como ocurre hoy, cuando los delincuentes no son castigados y algunos de ellos son protegidos por individuos que se han infiltrado en el poder y la magistratura", afirmó ayer, lunes, el presidente tunecino. Hace dos semanas, Said decretó la supresión de los "privilegios" de los 45 miembros del CSM- que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos- tras acusarles de defender intereses privados. Creado en 2016, el CSM es un organismo constitucional independiente encargado de nombrar a los jueces además de velar por la independencia del poder judicial. Desde que el 25 de julio de 2021 Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha suspendido la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social". Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autocrático de Zin El Abidin Ben Ali. Pese a haber nombrado un Gobierno, con prerrogativas muy limitadas, Said sigue tomando decisiones por decreto hasta la celebración de las elecciones legislativas anticipadas, previstas para el próximo 17 de diciembre tras un referéndum para modificar la Constitución. EFE nrm/fpa