Chiquis Rivera: Libro “Indetenible” es para víctimas de violencia doméstica

Alicia Civita Miami, 8 feb (EFE).- Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, pasó dos años leyendo en internet y mirando en televisión una versión “tergiversada” de su vida, sin decir prácticamente ni una palabra al respecto. La artista y empresaria se guardó su versión para el libro “Indetenible”, que sale hoy martes al mercado y que en una entrevista con Efe definió como “la verdad”. “Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo”, admitió la artista, quien reconoció que repasar los episodios de su vida desde que decidió vender la casa de su madre, Jenni Rivera (1969-2012), hasta principios de 2021 la llevó a pasar por momentos en los que se sintió “estúpida” y otros en que sintió mucho “orgullo” de sí misma. Pero ese proceso catártico no fue el motor tras la publicación, que ya es la más vendida de forma anticipada por Amazon en la categoría de libros en español. “Escribí ‘Indetenible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, expuso. “Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, aseguró. Más allá de la intención, el peor parado en la parte emocional de la historia, dominada por desengaños, drogas, alcoholismo y traiciones, es el cantante Lorenzo Méndez, con quien se casó en 2019. Sus tíos Rosie y Juan Rivera, quienes estaban a cargo del legado financiero de su madre, tampoco quedan muy bien. Por eso, está consciente de que el libro provocará una ola la de nuevas controversias, que aseguró querer dejar atrás para que la gente se enfoque en su carera musical. Descarta que sea contradictorio revelar intimidades en su libro, su segunda biografía después de “Perdón” (2015). Más que una ola, lo más probable es que “Indetenible” desate un tsunami. Chiquis, como prefiere ser llamada en su vida profesional, escribió “sin tapujos” del final de su compromiso con el ejecutivo discográfico Ángel del Villar, a quien describe como celoso y controlador. Además, describió pasajes de su vida con Méndez en los que el exlíder vocal de La Original Banda El Limón la agredió físicamente, y sus episodios con el alcohol y la cocaína. LECCIONES DE VIDA “Indetenible” es sin duda el testimonio de una mujer en dos relaciones negativas. La primera, muy tóxica. La segunda, peligrosa. Ambas situaciones caen dentro del paraguas del maltrato doméstico físico y psicológico. A sus 36 años, Chiquis se siente más sana psicológicamente y en paz consigo misma. “Me ayudaron mucho diferentes herramientas como la terapia, la meditación, la oración y el apoyo de consejeros, mis hermanos, mis pastores (cristianos) y el ejercicio”, reveló. Para ella. lo esencial es pedir ayuda, conocerse y aceptarse. Ignorar que la artista pertenece a una de las familias más famosas del mundo del espectáculo latino en Estados Unidos sería tapar el sol con un dedo. Ella misma lo intentó, pero ya se dio por vencida, al menos frente al público. Por eso aceptó que “Indetenible” saliera con el nombre de Chiquis Rivera, aunque no sea su primer apellido, ni legal ni profesional. “Mi mayor deseo es que podamos estar en armonía como familia, sin hablar de los negocios, de las carreras. Es lo que más quisiera”, manifestó. Sin embargo, en el libro relata dolorosas escenas con sus tíos y primos. Incluso reconoció que hay “distancia” entre ella y su abuela Rosa Saavedra por la decisión de Chiquis y sus hermanos de auditar las empresas que dejó su madre y que estaban bajo la gerencia de su tía Rosie. LOS AMORES Y LA MÚSICA En “Indetenible”, Chiquis responde a las principales preguntas que sus seguidores llevan años haciéndole, relativas a las intimidades de su relación con Ángel del Villar, presidente de DEL Records, la disquera que lanzó a figuras como Gerardo Ortiz y Eslabón Armado. Pese a las dificultades entre ellos, que provocaron una ruptura final tras más de cinco años de relación, la artista está “muy agradecida” por el apoyo que Del Villar le dio tras la muerte de su madre y en el lanzamiento de su carrera artística. Con su exmarido, Lorenzo Méndez, la artista no es benévola y describe dolorosas escenas provocadas por lo que asegura son sus adicciones al alcohol y la cocaína, incluyendo un serio y peligroso episodio. Además, lo acusa de filtrar información a programas de chismes de celebridades, creando situaciones lamentables. En pocas palabras, no quedó piedra por levantar en la complicada vida de Chiquis Rivera. Ella prometió que después de las entrevistas para promover “Indetenible” no volverá a hablar de esos temas, sino que se concentrará en su música. Al respecto, contó que este año saldrá su cuarto álbum de estudio que, aunque aún no tiene nombre, incluye canciones ya en el mercado como “Quiero amanecer con alguien”. EFE ac/msc (foto)