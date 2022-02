Castillo reitera que su próximo gabinete será "participativo y de ancha base"

Lima, 7 feb (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseveró este lunes que está próximo a anunciar su nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde que asumió el poder el 28 de julio de 2021, y reiteró que este será "más participativo y de ancha base para promover un mayor beneficio de todos los peruanos". En medio de la severa crisis política que vive el país andino y la renovación del gabinete ministerial que anunció Castillo el último viernes, el mandatario ratificó en un mensaje en Twitter el "firme compromiso" de su Gobierno "de dar soluciones a los grandes problemas del Perú". "Estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo", aseveró el mandatario, quien ya había adelantado que esta remodelación tendría en cuenta "la apertura hacia las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país". Castillo se encuentra desde hace tres días articulando un nuevo gabinete, luego de que varias instituciones, organismos, gremios privados, medios de comunicación e incluso integrantes del Ejecutivo pidieran la salida de Héctor Valer en la Presidencia del Consejo de Ministros. Valer, un abogado y actual congresista, asumió el cargo el martes de la semana pasada, en reemplazo a la ex primera ministra Mirtha Vásquez, pero su designación atizó polémica por acumular denuncias de violencia familiar. Tras una andanada de críticas y pedidos de renuncia en su contra, Valer acabó anunciando el sábado que "aceptaba su derrota" y que ponía su cargo a disposición del presidente, quien en sus poco más de seis meses de gestión ya acumula varias crisis que han llevado a la oposición política a anunciar que presentará una moción para intentar destituirlo. NIEGA "GABINETE EN LA SOMBRA" Sobre esto, Castillo denunció que grupos de poder están promoviendo "una campaña mediática" con el objetivo de promover la destitución presidencial y advirtió que este accionar pone al descubierto "actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país y poner en riesgo la gobernabilidad". "Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen a la unidad y gobernabilidad", indicó en su pronunciamiento compartido en redes sociales. Además, el mandatario "rechazó rotundamente" las versiones de algunos exministros, como Vásquez o el extitular del Interior, Avelino Guillén, quienes señalaron la existencia de una suerte de "gabinete en la sombra" conformado por sus asesores más próximos. "Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado", afirmó Castillo.