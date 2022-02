Castellet: "No hay un top-3, hay un top-10, pero estoy en mi mejor momento"

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- Queralt Castellet afirmó en la víspera de su debut en los Juegos de Pekín, en los que aspira a medalla en el hallf-pipe de snowboard, que se siente "en el mejor momento" de su carrera, pero advirtió de que es imposible hablar de favoritas en una prueba en la que "ya no hay un top-3, sino un top-10 o un top-12" de 'riders' con opciones de medalla. "Han sido unos días de buena aclimatación y buenos entrenos. Me encuentro supercómoda, el pipe está en buenísimas condiciones y tengo muchas ganas", dijo ante la ronda de clasificación de este miércoles. Castellet conserva en sus quintos Juegos "toda la ilusión" y llega con muchas esperanzas "tras haber probado el pipe", aunque "nunca" ha firmado un puesto "antes de empezar". En una conferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español, la rider catalana dijo que sus rivales son también sus compañeras. "Lo que más me gusta es que cada una tiene sus particularidades y puedo aprender de ellas y motivarme". Castellet mencionó "la fluidez, el centrarse en los detalles" de las japonesas, la "bomba de energía" de la estadounidense Chloe Kim, vigente campeona olímpica, o "la revolución en progresión" de las chinas. Sin entrenador ni fisioterapeuta en Pekín "debido al covid y a motivos personales", la española insistió en que está "disfrutando" del momento, en una temporada en la que sus participaciones en copa del mundo y X-Gmaes se cuentan por podios. El miércoles se disputará la ronda clasificatoria de halfpipe y el jueves, la final. EFE nam/og