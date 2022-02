Camboya se disculpa por equivocarse en la liberación de asesor en Birmania

Bangkok, 8 feb (EFE).- El primer ministro camboyano, Hun Sen, se disculpó por haber anunciado erróneamente la liberación en Birmania (Myanmar) del economista australiano Sean Turnell, asesor de la líder depuesta Aung San Suu Kyi. En su página de Facebook, Hun Sen dijo que fue un error "involuntario" anunciar el lunes que Turnell, detenido pocos días después del golpe de Estado del febrero de 2021 en Birmania, había sido liberado. La junta militar birmana desmintió el mismo lunes la liberación del asesor australiano y fuentes del Ministerio de Exteriores australiano también indicaron a Efe que las autoridades birmanas les comunicaron que Turner continúa detenido. En un discurso, Hun Sen había asegurado que Turner había sido puesto en libertad el domingo gracias a su mediación, noticia divulgada también por la oficina del mandatario en Twitter. Camboya ostenta la presidencia anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que está actuando de mediador en la crisis birmana. Turnell fue detenido bajo la acusación de vulnerar la ley de Secretos Oficiales, castigada con hasta 14 años de prisión. El experto, asesor de Suu Kyi para asuntos económicos, era desde 2017 director del Instituto para el Desarrollo de Birmania, con sede en la capital, Naipyidó. La ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, urgió la víspera a la "inmediata liberación" del profesor al calificar de "injusto" el proceso y "rechazar" todas las acusaciones en su contra. Una de las pocas ocasiones en la que los militares birmanos han mostrado en público a Turnell fue durante la campaña de vacunación de presos contra la covid-19, cuando en julio de 2021 el diario oficialista The Global New Light of Myanmar publicó una foto de las autoridades sanitarias administrando la dosis al economista australiano. El golpe de Estado militar de febrero de 2021 ha sumido al país en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive Birmania desde hace décadas. El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. Al menos 1.526 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 12.000 los opositores detenidos. EFE grc

c/ga