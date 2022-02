Bruselas retiene el presupuesto europeo a Polonia por no pagar una multa

Bruselas, 8 feb (EFE).- La Comisión Europea activó este martes el procedimiento para deducir fondos del presupuesto comunitario asignados a Polonia después de que este país no haya abonado la multa a la que le condenó la justicia europea tras no cerrar la mina de lignito de Turów, en la que será la primera vez que el Ejecutivo retiene fondos a un Estado miembro por no pagar una sanción. La Comisión ha informado al Gobierno polaco de que procederá en diez días laborables con la "retención de pagos por las multas debidas" bajo el caso de la mina de lignito para el periodo entre el 20 de septiembre de 2021 y el 19 de octubre de ese mismo año, un total de 29 días, dijo a Efe el portavoz comunitario de Presupuesto, Balasz Ujvari. A razón de medio millón de euros diario, mediante este procedimiento la Comisión retendrá 14,5 millones de euros de fondos asignados a Polonia del presupuesto comunitario.