Bolivia resalta la cooperación internacional para hacer frente a la covid-19

La Paz, 7 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia resaltó este lunes el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo de España, Alemania y Canadá, con la entrega de pruebas que detectan la covid-19, equipos y vacunas. El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza, agradeció a la cooperación internacional por la donación de equipos de oxigenoterapia, pruebas antígeno nasal y el lote de vacunas Moderna que llegó al país el mes pasado a través del mecanismo Covax donadas por Alemania y España. El acto contó con la presencia de la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), Alma Morales; la secretaria de la Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, y la jefa de Cooperación del Gobierno de Canadá, Eliane Moser, entre otros. Auza señaló que Bolivia recibió 50.400 pruebas antígeno nasal que detecta el coronavirus, unos 5.000 kits de insumos para la oxigenoterapia y 50 concentradores de oxígeno. También agradeció la donación de los Gobiernos de España y Alemania a través del mecanismo Covax de las Naciones Unidas de 1,9 millones de vacunas Moderna que llegaron al país en enero y que ya fueron distribuidas, pero en el acto de este lunes se oficializó la entrega con la firma de recepción. El ministro enfatizó en que Bolivia se encuentra en la tercera semana consecutiva de disminución de contagios en esta cuarta ola de la pandemia y que eso también se debe al plan de vacunación que cuenta con unas 22 millones de vacunas de distintos laboratorios. El funcionario sostuvo que la pandemia también ha mostrado la capacidad como humanidad "de superar estas dificultades" aplicando la "solidaridad" en las acciones. Por su parte, la representante de la OPS/OMS destacó el "sólido" plan de vacunación de Bolivia e instó a las personas a acudir a los puntos de inmunización para pronto "salir" de la pandemia, ya que al menos se necesita tener al 70 % de la población vacunada. En ese sentido, la secretaria de la Cooperación Internacional de España resaltó que la pandemia es una oportunidad para "entender que los problemas globales necesitan la suma y respuestas globales" y que no hay otra forma de salir de la covid-19 si no es "sumando sinergias y recursos". También resaltó otras ayudas del Gobierno español como son un programa de salud enfocado en especialidades médicas y la labor de diversas organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan en el país. Bolivia acumula 872.811 casos de la covid-19 y 21.150 decesos desde que se detectaron los primeros contagios en marzo de 2020. En tanto ya se aplicaron unas 12 millones de vacunas entre primeras, segundas, terceras y unidosis a la población mayor de 5 años en el país.