Agenda informativa América audiovisual para el 8 feb de 2022

- Toronto (Canadá).- El centro de Otawa sigue ocupado por grupos antivacunas y radicales en un momento de tensión creciente tras once días de protestas que están causando graves problemas en la capital canadiense. - Los Ángeles (EE.UU.)- "The Power of The Dog", "Belfast" y "Licorice Pizza" son algunas de las favoritas para hacerse con una nominación en la 94 edición de los Óscar, que anuncian en Los Ángeles sus nominaciones con Penélope Cruz y "Madres Paralelas" como la gran baza del cine en español. - Miami (EE.UU.).- Más allá de una tragedia para las víctimas, los desastres naturales, que cada vez con mayor frecuencia e intensidad se registran en el mundo, suponen un enorme empujón económico a un sector que vive sus mejores años y que estos días se reúne en Miami Beach (Florida, EE.UU.) en una boyante feria sectorial. - Miami (EE.UU).- El arqueólogo Jorge Zamanillo asumirá este año "la trascendental" labor de organizar "a partir de cero" la historia de los latinos en EE.UU., tras su nombramiento como fundador y director del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Instituto Smithsoniano, en Washington. - Ciudad de México (México).- Como si de insectos se tratara, unos pequeños robots llegarán en unos meses a la Luna para estudiar su superficie gracias a un enorme esfuerzo de la UNAM y de 200 jóvenes mexicanos que participan en el proyecto Misión Colmena. - Ciudad de México (México).- Seguimiento a la crisis migratoria en el sureste de México. - Ciudad de México (México).- El Gobierno mexicano critica "campaña de ataques" por la polémica de ivermectina. - Ciudad de México (México).- El Gobierno mexicano afirma que la cuarta ola de covid-19 "va a la baja". - Bogotá (Colombia).- El Gobierno de Estados Unidos respalda la transformación integral de la Policía colombiana. - Bogotá (Colombia).- La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria Nuland, visita Bogotá con una delegación de funcionarios para participar en el Diálogo Estratégico de Seguridad de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia. - Caracas (Venezuela).- Este martes la FAO realizará el lanzamiento de proyectos conjuntos para la producción de Semillas de Cereales y Leguminosas, fortalecimiento de las capacidades productivas de la Agricultura Familiar y las escuelas técnicas agrícolas para una alimentación escolar más saludable, financiados por la Cooperación de la Unión Europea en Venezuela. - Caracas (Venezuela).- La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras) celebra una rueda de prensa. - Sinangoe (Ecuador).- Tras una histórica victoria judicial contra el extractivismo, la pequeña comunidad indígena de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana, demanda ahora al Estado la titularidad de su tierras, que aseguran les han sido expoliadas por el Estado a lo largo de décadas. - Lima (Perú).- Presentación de un gigantesco mural de 300.000 metros cuadrados que se ha pintado en el Cerro San Cristóbal, que se considera "un símbolo de progreso y crecimiento" para los más de 10.000 vecinos de ese barrio vecino al centro histórico de Lima. - Santiago de Chile.- Chile publica el índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de enero, luego de que la inflación cerró 2021 en el 7,2 % -la más alta en 14 años- y de que el Gobierno designó a la primera mujer al frente del Banco Central. - Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el índice de producción industrial de diciembre pasado, que en los primeros once meses del año había acumulado una subida del 16,3 %, y de la construcción, que hasta noviembre había anotado un aumento del 34,2 %, mientras el Gobierno insiste en la recuperación que registra el país tras la recesión que comenzó en 2018 y que se agravó con la pandemia. - Buenos Aires (Argentina).- Organizaciones políticas y sociales se movilizan una vez más en Buenos Aires para decir "no" al acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el FMI para refinanciar un préstamos de más de 40.000 millones de dólares y por el no pago de la deuda externa, que consideran una "estafa". EFE Mesa de Edición América (57 1) 3214855 Ext.107 tvefebogota@efe.com mbv/mf