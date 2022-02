Adrián Ramos salva un punto en casa para América ante un aguerrido Santa Fe

Bogotá, 7 feb (EFE).- El veterano Adrián Ramos, exjugador del Borussia Dortmund y del Granada, salvó este lunes un punto para el América de Cali, que igualó a 2-2 en casa con un aguerrido Independiente Santa Fe en la quinta jornada del Torneo Apertura de Colombia. El futbolista de 36 años anotó de penalti un tanto y provocó el autogol del central Jerson Malagón, anotaciones con las que los Diablos Rojos remontaron un 0-2 en contra ante el equipo que dirige el argentino Martín 'el Chapulín' Cardetti. Precisamente los visitantes abrieron el marcador en un tiro libre que cobró el uruguayo Matías Mier y en el que el goleador Wilson Morelo cazó el rebote que dejó el portero Diego Novoa para celebrar su tercer tanto en el torneo en el minuto 14. Los Cardenales, que se defendían ante un rival desbocado al ataque, ampliaron la ventaja al contragolpe en una gran jugada hilvanada por Wilfrido de la Rosa y por Mier, que venció en el mano a mano al guardameta rival. Sin embargo, el América sometió a su rival en el segundo tiempo y descontó de penalti después de que Ramos convirtiera en gol una falta que le hizo en el área el portero Leandro Castellanos al delantero argentino Alejandro Quintana en el minuto 64. El empate llegó en el 89 en una jugada en la que Ramos trató de mandar un centro que se desvió en Malagón y desacomodó a Castellanos, que no alcanzó a sacar el balón y terminó lamentando la igualdad en un partido intenso que se jugó bajo la lluvia en el estadio Pascual Guerrero de Cali. EL JUNIOR RECUPERA TERRENO El Junior recuperó terreno tras haber caído la semana pasada con Santa Fe y venció por 2-1 a Águilas Doradas este lunes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El Tiburón abrió el marcador en el minuto 11 con un tanto del extremo Freddy Hinestroza, pero su rival, dirigido por el exseleccionador de Colombia Leonel Álvarez, igualó de penalti con un gol de Christian Marrugo. No obstante, los barranquilleros, que fueron superiores a su rival, anotaron el 2-1 definitivo en el minuto 30 en una buena jugada de Edwuin Cetré que terminó con un remate del internacional colombiano Miguel Borja para la alegría de los aficionados del equipo que dirige el argentino Juan Cruz Real. UN TACONAZO IMPULSA AL ATLÉTICO NACIONAL Con un taconazo de Jefferson Duque en el minuto 83, el Atlético Nacional se llevó los tres puntos de su visita al Deportivo Pasto en un duelo muy reñido en el que el portero local, Diego Martínez, estaba siendo figura con sus atajadas. Con ese resultado, el equipo de Alejandro Restrepo es segundo con 10 puntos, a dos unidades del líder Deportes Tolima que derrotó por 2-1 al Atlético Bucaramanga. El Millonarios, por su parte, venció por 1-0 al Unión Magdalena, mientras que el campeón Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, no levanta cabeza y cayó por 1-0 en su visita al Envigado, por lo que permanece en el penúltimo puesto de la tabla con apenas tres unidades en cinco jornadas. EFE jga