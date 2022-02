Adele triunfa con el mejor álbum del año en los Brit

Londres, 8 feb (EFE).- La cantante Adele se llevó este martes el premio Brit al mejor álbum del año, por su cuarto álbum "30" en la ceremonia celebrada en el O2 de Londres. Adele, que además ganó los premios a mejor canción del año, con "Easy On Me", y mejor artista del año, se impuso en la categoría de mejor álbum del año, la más prestigiosa de la noche, a Dave, con "We're All Alone In This Together, Ed Sheeran, con "Equals", Little Simz, con "Sometimes I Might Be Introvert", y Sam Fender, con "Seventeen Going Under". Adele suma en total doce premios Brit, lo que la coloca segunda en la clasificación histórica, por delante de Coldplay, que tiene nueve, y solo por detrás de Robbie Williams, que ganó trece en solitario y cinco más con Take That. EFE msg/fp