66-51. El Fenerbahce arrolla al Real Madrid

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El Fenerbahce desarboló completamente a un irreconocible Real Madrid, en el peor partido de la temporada de los blancos, por un 66-51 que se antoja hasta corto por la distinta performance de los dos equipos. El Real Madrid sorprendió en la salida, con Walter Tavares y Vincent Poirier en el cinco inicial y con una defensa zonal 3-2 que aturdió al ataque del Fenerbahce. Si a esto se unen dos triples de Sergio Llull, el 2-8 a los 4 minutos fue incluso corto. Pero más sorprendió que el Real Madrid no volviera a aparecer en ataque en todo el primer cuarto. El equipo turco con Melih Mahmutoglu primero y con Marko Guduric después le endosó un parcial de 17-0 en los siguiente 6 minutos para finalizar el primer acto con un casi increíble 19-8. El erial ofensivo madridista contagió al Fenerbahce y el segundo cuarto fue un cúmulo de imprecisiones, fallos y sinsentidos que se tradujo en un ¡8-9! de parcial en los segundos diez minutos. Solo Llull y Tavares anotaron en el Real Madrid, con 2 puntos de Poirier. Si además el Fenerbahce gana 23-15 en los rebotes, con solo tres ofensivos para el equipo español, la diferencia se antoja incluso corta. La energía, dureza y motivación del equipo otomano desactivó el ataque del conjunto madrileño que, además, no pudo correr en los primeros 20 minutos. El Real Madrid siguió con problemas graves en ataque y en rebote y sumó además muchas pérdidas tontas de balón, 36-22 (min.24). Mahmutoglu y Pierria Henry llevaron la manija del partido, ante un Real Madrid que se sintió fuera de sitio, sin ideas, sin fuerza, sin rebote, sin defensa y con casi nada. En los últimos minutos del tercer acto el Fenerbahce se gustó con contraataques de uno y de dos contra nadie y cerró el marcador con un claro 48-30, ante un Real Madrid irreconocible. El equipo español, absolutamente desarbolado, tiró sin embargo de casta en el último cuarto para no bajar los brazos y acabar el partido con otras sensaciones, (50-39, m.31.40), aunque dos triples consecutivos de Ismet Akpinar cortaron el inicio de reacción, 56-41 (m.33.10). Con Juan Núñez y Carlos Alocén en pista, el Real Madrid comenzó a robar algún balón, comenzó a correr y a buscar otras cosas en ataque. La diferencia no bajó considerablemente, pero al menos la imagen fue distinta. El Fenerbahce no vio en peligro la victoria en ningún momento y acabó ganando por 66-51. El Real Madrid fue un desastre absoluto y lo pagó con creces. La racha de 9 victorias consecutivas en la Euroliga se rompió en Estambul de la peor manera posible. - Ficha técnica: 66 - Fenerbahce (19+8+21+18): Mahmutoglu (10), Henry (8), Pierre (10), Booker (6) y Duverioglu -cinco inicial-, Birsen, Akpinar (6), Guduric (12), Floyd (9) y Polonara (5). 51 - Real Madrid (8+9+13+21): Abalde, Alocén (4), Llull (12), Poirier (2) y Tavares (14) -cinco inicial-, Williams-Goss (2), Causeur (2), Núñez (3), Randolph, Rudy (9), Yabusele y Thompkins (3). Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Gytis Vilius (LIT) y Robert Vyklicky (RCH). Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Euroliga, suspendido en su día por la pandemia, disputado en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul ante unos 10.000 espectadores. EFE moli/ism