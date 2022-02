Zac Taylor dice que los Bengals no están abrumados con el Super Bowl

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El entrenador de los Cincinnati Bengals, Zac Taylor, aseveró este lunes que su equipo no está abrumado por su participación en el Super Bowl LVI del próximo domingo ante Los Angeles Rams. "No están abrumados, lo demostraron en los últimos dos meses, esto es solo un juego para ellos. Tenemos un equipo realmente joven que ni siquiera ve la magnitud de lo que estamos haciendo", mencionó el entrenador en conferencia de prensa. Los Bengals cuentan con uno de los equipos más jóvenes de la NFL. Al menos siete de sus jugadores estelares tienen 27 años o menos; entre ellos destaca su pasador, Joe Burrow de 25, primera selección en el Draft 2020, a quien Taylor reconoció como ejemplo y guía para sus compañeros. "Joe aprende rápidamente de la experiencia y lo usa a su favor. Siempre ha tenido mucha confianza, eso le ayuda a establecer el estándar para el equipo y cuando tienes un mariscal de campo así permite que todos jueguen mejor", explicó. El "coach" presumió la madurez de Burrow para responder en partidos decisivos como el campeonato colegial que ganó con la Estatal de Luisiana en 2019 o el duelo por el campeonato de la AFC en el que Cincinnati venció a los Chiefs a finales de enero. "Ha jugado por campeonatos estatales, por el campeonato nacional, ahora está listo para el Super Bowl. No está sorprendido, es la expectativa con la que siempre ha lidiado. Está a la altura de las ocasiones y estamos felices por tenerlo". Los Bengals también cuentan con un trío de jóvenes receptores encabezados por Ja'Marr Chaseo, de 21 años, cuarto mejor de la NFL con 1.455 yardas y 13 anotaciones; Tee Higgins, 23 años, 1.091 yardas y seis TD; y Tyler Boyd, 27 años, 828 yardas y cinco TD. Lo mismo en el ataque terrestre, recargado en Joe Mixon de 25 años, tercero de la liga con 1.205 yardas y 13 anotaciones en la temporada; y Samaje Perine, 26 años. O su pateador Evan McPherson, de 22 años, quien no ha fallado en sus 12 intentos en playoffs. El secreto para llegar al Super Bowl, confesó el entrenador, fue no saturar a sus muchachos con el pasado de los Bengals que acumulaban 33 años sin llegar a un duelo por el título de la NFL, partido en el que buscarán su primer trofeo Vince Lombardi en la historia. "Estos muchachos han jugado muchos partidos importantes en sus Universidades y saben que pertenecen a este escenario. Nunca hablamos sobre esa sequía". Cincinnati jugará el Super Bowl LVI el próximo domingo ante Los Angeles Rams en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, California. EFE as/gb/cav