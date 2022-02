Tenista china Peng Shuai niega en entrevista haber desaparecido

WUHAN, CHINA - SEPTEMBER

(Bloomberg) -- La estrella del tenis chino Peng Shuai dijo a un medio de comunicación francés que nunca tuvo restricciones de desplazamiento después de que escribió sobre una aventura con un antiguo alto funcionario del Partido Comunista, comentarios que hizo después de reunirse con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

“Nunca desaparecí. Todos podían verme”, dijo Peng al diario deportivo francés L’Équipe en una entrevista publicada el domingo. “Es que muchas personas, como mis amigos o gente del Comité Olímpico Internacional, me enviaron mensajes y era simplemente imposible responder a tantos mensajes”.

Peng cenó con Bach y Kirsty Coventry, miembro del COI, durante el fin de semana en el Club Olímpico de Pekín, dijo el grupo en un comunicado el lunes. Ella les dijo que planea viajar a Europa después de la pandemia de covid-19 y aceptó la oferta de Bach de visitar la sede del COI en Lausana, Suiza, dijo el grupo.

“Cenamos el sábado y tuvimos un intercambio agradable”, dijo Peng, según L’Équipe. “Me preguntó si tengo contemplado volver a competir, cuáles son mis proyectos, qué pienso hacer, etcétera”.

Peng desapareció del ojo público poco después de que publicara un texto de 1.500 caracteres en redes sociales en noviembre alegando una aventura con Zhang Gaoli, un funcionario retirado, generando preocupaciones de que hubiera podido ser obligada a tener relaciones sexuales. La preocupación por su seguridad y libertad de movimiento se intensificó cuando se eliminó la publicación y medios estatales chinos publicaron un correo electrónico supuestamente enviado por Peng asegurando a todos que estaba bien y que las acusaciones de agresión sexual no eran ciertas.

El caso se produjo pocos meses antes de que Pekín fuera sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y resaltó las crecientes preocupaciones internacionales sobre las políticas de China para sofocar la disidencia política en Sinkiang y Hong Kong, lo que provocó un boicot diplomático de los juegos liderado por Estados Unidos. El COI ha sido criticado por ayudar al esfuerzo de control de daños de China para garantizar juegos más exitosos.

La Asociación Femenina de Tenis dijo en noviembre que quería una investigación sobre las acusaciones de Peng y luego anunció que suspendería sus torneos en la segunda economía del mundo.

Peng, quien según L’Équipe fue acompañada a la entrevista por una persona que el medio identificó como el jefe de personal del Comité Olímpico Chino, Wang Kan, dijo que borró su publicación original en las redes sociales y que lo hizo “porque quería”.

También comentó que hubo un “gran malentendido” en torno al texto y que no había dicho que alguien la hubiera agredido sexualmente.

“Mi vida amorosa, mi vida personal no deben mezclarse con el deporte y la política”, dijo. “Y el deporte no debe politizarse porque cuando eso sucede, la mayoría de las veces significa dar la espalda al espíritu olímpico y va en contra de la voluntad del mundo deportivo y de los deportistas”.

El COI dijo que Peng planea asistir a varios eventos en los Juegos Olímpicos de Invierno en los próximos días.

