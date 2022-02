Shiffrin: "Muy decepcionada, mi prueba duró sólo cinco puertas"

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran figura del esquí alpino, que quedó eliminada a las primeras de cambio en el gigante femenino que este lunes abre, en Yanqing, la competición olímpica del deporte rey invernal en los Juegos de Pekín 2022; declaró que se siente "decepcionada" porque su carrera apenas "duró cinco puertas", por lo que no disputará la segunda y decisiva manga. Shiffrin, de 26 -que hace varios años que lo ha ganado todo, entre ello dos oros olímpicos, seis Mundiales y tres generales de la Copa del Mundo, competición en la que cuenta 73 victorias-, que tomó la salida con el dorsal 7, se saltó la quinta puerta -en el muro inicial de la pista-, en la primera manga, en la que marcó el mejor tiempo la sueca Sara Hector. "Apreté a tope, salí a por todo; pero calculé mal el 'timing' y cometí un error que me dejó fuera. Obviamente, estoy decepcionada, mi primera carrera olímpica aquí ha durado sólo cinco puertas", comentó a las televisiones, en la zona de meta de Yanqing, la súper-campeona de Vail (Colorado). Shiffrin, una de las siete únicas esquiadoras que a lo largo de toda la historia del esquí alpino han ganado en todas las disciplinas, aún tendrá oportunidad más adelante durante estos Juegos de ampliar su más que sobresaliente palmarés; pero no podrá hacerlo este lunes, en el que aspiraba a defender el título logrado hace cuatro años, en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur). "Es una pena, porque la pista es muy bonita y agradable de esquiar. No me suele pasar esto a menudo, pero se me fue el esquí interno y estoy fuera. Ha sido una lástima. Estoy muy decepcionada", declaró Shiffrin después de quedar eliminada en la primera manga del gigante. EFE arh