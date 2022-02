SEC sigue indagando sobre cumplimiento de acuerdo de Musk

(Bloomberg) -- Tesla Inc. recibió otro requerimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobre un tema que no deja de surgir: el tuit de Elon Musk en 2018 en el que afirmaba que estaba considerando sacar a bolsa al fabricante de automóviles.

La SEC emitió el requerimiento el 16 de noviembre, solicitando información sobre los procesos de gobierno de Tesla y el cumplimiento de un acuerdo alcanzado con la agencia en septiembre de 2018, informó la compañía en un documento regulatorio. Tesla había acordado implementar controles para supervisar las comunicaciones de Musk, incluidos sus tuits, después de que la SEC acusara al director ejecutivo de cometer fraude de valores al decir que había obtenido financiamiento para que la empresa saliera a bolsa.

Musk y la SEC han estado enfrentados desde entonces. La agencia trató de que un juez declarara al multimillonario en desacato al acuerdo a principios del año siguiente cuando tuiteó sobre las perspectivas de producción de Tesla sin obtener aprobación previa. En abril de 2019, las dos partes acordaron enmendar el acuerdo añadiendo temas específicos sobre los que Musk no podía tuitear, o comunicar por escrito, sin consultarlo por un abogado de la compañía.

Diez días antes de que la SEC emitiera el requerimiento de noviembre, Musk realizó una encuesta en Twitter durante el fin de semana en la que preguntaba si debía vender el 10% de su participación en Tesla. Las acciones del fabricante de automóviles se desplomaron un 16% los dos días siguientes.

Tesla no dio detalles en su presentación del lunes sobre lo que provocó el requerimiento de la SEC. Los encargados de prensa de la agencia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los abogados de Musk dijeron en una presentación judicial la semana pasada que su tuit de agosto de 2018, en el que declaraba que estaba considerando sacar a bolsa a Tesla era, “totalmente veraz”. Los accionistas afirman en una demanda colectiva pendiente en un tribunal federal de San Francisco que los tuits de Musk les costaron miles de millones de dólares en pérdidas. Buscan que un juez dictamine, antes de un juicio fijado para el 31 de mayo, que los tuits de Musk fueron declaraciones falsas.

Nota Original:

Tesla Subpoenaed by SEC About Complying With Musk Settlement (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.