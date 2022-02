Penélope Cruz y Javier Bardem, cada vez más cerca de la nominación al Óscar

Javier Romualdo Los Ángeles (EE.UU.), 7 feb (EFE).- Se acaba la cuenta atrás para que la Academia de Hollywood anuncie este martes los nominados a los Óscar y los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardem suenan cada vez con más fuerza para estar entre los candidatos a los prestigiosos galardones. La mayoría de medios de Hollywood incluye a la pareja española en sus quinielas, aunque por trabajos muy diferentes: "Madres Paralelas" en el caso de Cruz y "Being the Ricardos" en el de Bardem, dos de las cintas que podrían cosechar nominaciones junto a favoritas como "Dune", "Belfast" y "The Power of the Dog". La excelente acogida que ha tenido la última película de Pedro Almodóvar en Estados Unidos ha puesto otra vez a Cruz, su protagonista, entre las actrices más valoradas de la temporada, junto con Lady Gaga ("House of Gucci"), Kirsten Stewart ("Spencer") y Nicole Kidman ("Being The Ricardos"). Sería la cuarta nominación al Óscar para la española, que lo ganó en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" y ya aspiró al premio por un trabajo en español con "Volver" (2007), a lo que se sumó su candidatura por "Nine" (2010). El idioma no ha sido una barrera para que Cruz haya recibido el aplauso internacional. Su papel, de una madre soltera que quiere abrir la fosa común en la que enterraron a su familia durante la Guerra Civil, la ha llevado a ganar la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz según la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Esa misma agrupación ha laureado a "Madres Paralelas" con el galardón a la mejor banda sonora, compuesta por Alberto Iglesias, quien también podría lograr una candidatura. Por su parte, Pedro Almodóvar tiene más posibilidades de colarse entre los nominados al mejor guion original que a mejor dirección, una categoría muy reñida que cuenta con Steven Spielberg, Denis Villeneuve y Jane Campion como grandes favoritos. En el caso de Bardem, que ya tiene una estatuilla dorada por "No Country for Old Men" (2008) y sendas nominaciones por "Before Night Falls" (2001) y "Biutiful" (2011), sus opciones de estar presente en los Óscar son dobles. La más factible es que logre una candidatura por dar vida al comediante Desi Arnaz, un cubano que protagonizó junto a la actriz Lucille Ball una de las series más vistas de la historia de EE.UU., "I Love Lucy", que en los años cincuenta congregaba a la mitad de los televisores del país. La popularidad de la serie y la ovación que ha recibido su compañera de reparto, Nicole Kidman, ayudarían al español a estar presente en una lista de nominados que tiene como predilectos a Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog") y Will Smith ("King Richard). Otro escenario más remoto vería a Bardem haciendo campaña por el Óscar a la mejor película internacional si "El Buen Patrón", filme español que protagoniza, logra estar entre las cinco candidatas. A pesar de que la cinta de Fernando León de Araona pasó el primer corte y es una de las quince semifinalistas, tiene muy difícil su pase a la final. Tampoco lo tendrán fácil las otras dos opciones en español, "Noche de Fuego" (México) y "Plaza Catedral" (Panamá), ante obras mimadas por la crítica como la italiana "Fue la mano de Dios", la noruega "The Worst Person in The World" y la japonesa "Drive My Car". APUESTAS SEGURAS: "BELFAST", "THE POWER OF THE DOG", "DUNE" Y "LICORICE PIZZA" Como novedad, este año los Óscar anunciarán una lista fija de diez películas candidatas a mejor película, en lugar de la cantidad variable que venía ocupando las últimas ediciones. Atendiendo a las selecciones de otros premios, la comedia amable "Licorice Pizza", el drama western "The Power of The Dog", la autobiográfica "Belfast" y la ciencia ficción minimalista de "Dune" son las grandes apuestas de este año, salvo sorpresa. La franquicia Marvel podría beneficiarse del aumento de candidatas y ver a "Spider-Man: No Way Home" (la película más taquillera del año) entre las nominadas, aunque tendrá que convencer a una Academia reacia a los superhéroes y más inclinada a musicales históricos, como la nueva "West Side Story", o a la cuota "indie" que lidera "CODA". El anuncio de los nominados comenzará a las 05.00 hora local de Los Ángeles (13.00 GMT). EFE romu/pamp/eat