Overmars renuncia a Ajax por mensajes inapropiados

Marc Overmars renunció de forma abrupta como director deportivo del campeón holandés Ajax el domingo, después de disculparse por enviar mensajes inapropiados a colegas mujeres.

Overmars, un extremo de renombre en sus épocas como jugador con el Ajax, Arsenal, Barcelona y la selección de Holanda, dijo sentirse “avergonzado” después de haber sido confrontado por el club la semana pasada sobre su conducta.

“Desafortunadamente, no me di cuenta que estaba cruzando una línea con esto, pero me quedó claro en días recientes”, indicó en un comunicado. “Repentinamente sentí una presión enorme. Me disculpo. Ciertamente para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo. Pero es muy tarde. No veo otra opción más que dejar al Ajax”.

El club argumentó que “una serie de mensajes inapropiados enviados a varias mujeres colegas durante un largo periodo” lo llevó a tomar la decisión.

La conducta, descrita como “extremadamente dolorosa para todos” por el presidente de la junta de supervisión, Leen Meijaard, hará que Overmars deje el cargo con efecto inmediato.

“Es devastador para las mujeres que tienen que lidiar con ese comportamiento”, dijo Meijaard. “Cuando nos enteramos de la noticia, actuamos de forma inmediata, y deliberando y considerando qué era lo mejor por hacer — todo consultado con el CEO Edwin van der Sar y asistido por un experto externo”.

Overmars, de 48 años, comenzó como director deportivo del Ajax hace una década y ha trabajando con Van der Sar, un excompañero del Ajax y la selección. Recientemente había recibido una extensión de contrato hasta junio de 2026.