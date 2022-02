México: Sorprendente Puebla es el líder del torneo Clausura

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con goles del brasileño Lucas Maia y del argentino Juan Pablo Segovia, el sorprendente Puebla derrotó la tarde del domingo 2-0 al Querétaro para mantenerse como líder del torneo Clausura mexicano luego de cuatro fechas.

Maia aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador apenas a los dos minutos y Segovia hizo lo propio en un titubeo de la zaga local para ampliar la ventaja a los 32.

Se trata del tercer triunfo consecutivo para la Franja, que se mantiene con paso invicto y con sus 10 puntos marcha solitario en la cima.

El paso del Puebla sorprende porque se trata del club con la nómina más baja del país con un valor estimado en 26,7 millones de dólares.

“Es verdad, somos el plantel más humilde, estamos al fondo en esa tabla, pero no somos pobres porque tenemos mucha fuerza, ahí estamos muy arriba y esa es nuestra fortaleza", dijo el técnico argentino Nicolás Larcamón. “Uno trabaja en las condiciones que se presentan, estoy contento y confiado, no me parece que seamos el peor plantel”.

Querétaro sufrió su segundo revés del campeonato y se mantiene con dos puntos, en el 15to peldaño.

Puebla se adelantó cuando el brasileño Gustavo Ferrareis sacó un potente disparo dentro del área que fue rechazado por el portero José Antonio Rodríguez y la pelota le quedó a Maia, quien concretó en el rebote para el 1-0.

Puebla amplió su ventaja poco después de la primera media hora del partido, en una jugada a pelota detenida en que Segovia recibió centro por izquierda y dentro del área chica y ante la complacencia de la zaga remató en el área chica con pierna derecha para el segundo gol.

Querétaro parecía acercarse a los 70 minutos con un tanto de Ángel Sepúlveda, pero fue invalidado por el VAR porque fue precedido de una falta sobre el portero paraguayo Anthony Silva.

EL CAMPEÓN INICIA FUERTE

El campeón reinante Atlas se apoyó en anotaciones del argentino Martín Nervo y de Jairo Torres para doblegar 2-1 a Santos.

Nervo remeció primero las redes a los 28 minutos y Torres amplió la ventaja a los 45 para los Zorros, que se mantiene invictos y con 10 puntos son segundos porque Puebla tiene mejor diferencia de goles.

El colombiano Harold Preciado descontó a los 84 por los Guerreros, que dirigidos por el portugués Pedro Caixinha no encuentran el rumbo y sufrieron su tercera derrota para mantenerse con un punto, en el penúltimo peldaño.

TIGRES RUGE EN CASA

Con tantos del francés André-Pirre Gignac y de paraguayo Carlos González en un tramo de dos minutos en el segundo tiempo, Tigres derrotó 4-3 a un combativo Mazatlán que vendió cara la derrota.

Juan Pablo Vigón aportó goles a los 11 y 24 minutos para adelantar a los universitarios, pero Brian Rubio y el colombiano Nicolás Benedetti anotaron a los 47 y 65 para empatar antes que Gignac convirtiera un penal a los 76 y González le siguió a los 78.

Con el resultado, Tigres sumó siete puntos y se colocó en el quinto puesto de la tabla cuando quedan dos partidos en la fecha.

Miguel Sansores convirtió otro tanto en los descuentos para Mazatlán, que sufrió su tercera derrota y se mantiene sin puntos, en el fondo de la tabla.

El cuadro sinaloense tiene un partido pendiente ante América por la segunda fecha.