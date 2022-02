Macron llega a Moscú para intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania

Moscú, 7 feb (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega hoy a Moscú para celebrar consultas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, e intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania y abordar asuntos sobre la seguridad en Europa. Según París, la visita de Macron a la capital rusa no solucionará por sí sola el conflicto, pero podría ser un buen punto de partida para evitar la degradación de la situación actual, tras el despliegue de más de 100.000 soldados rusos junto a la fronteras de Ucrania. El jefe del Kremlin y el presidente francés han hablado por teléfono en tres ocasiones en las últimas dos semanas, tanto sobre la situación en torno a Ucrania como sobre las garantías de seguridad que Rusia exige de Estados Unidos y la OTAN, entre las que se cuenta la renuncia de la Alianza a su política de puertas abiertas. El líder francés propone un "nuevo equilibrio" para mantener la paz y la seguridad en el continente, en especial de los vecinos de Rusia, y también atender a las preocupaciones del Kremlin por la expansión de la OTAN. Estados Unidos y la Alianza Atlántica rechazaron de plano las demandas de Rusia de garantías de seguridad, que incluyen el compromiso jurídicamente vinculante de que ni Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética nunca será aceptada en la OTAN. Moscú había advertido de que adoptaría "medidas político-militares" en caso de que no se tomaran en cuenta sus preocupaciones por el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre el rechazo a sus exigencias. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, además de los temas centrales de la agenda, Putin y Macron tendrán la oportunidad de abordar también asuntos concernientes a las relaciones bilaterales. Ambos mandatarios tienen previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta al término de sus conversaciones. EFE bsi/pi