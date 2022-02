Lunes, 7 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA CRISIS El Kremlin no espera grandes avances en la reunión de Putin con Macron Moscú (EFE).- El Kremlin no espera grandes avances en la reunión que mantendrán este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, debido a que "la situación es demasiado compleja", en alusión a la crisis con Ucrania. "La situación es demasiado compleja como para esperar grandes avances en el curso de una reunión", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Según París, la visita de Macron a la capital rusa no solucionará por sí sola el conflicto, pero podría ser un buen punto de partida para evitar la degradación de la situación actual, tras el despliegue de más de 100.000 soldados rusos junto a la fronteras de Ucrania. UCRANIA CRISIS SCHOLZ Biden recibe a Scholz con las crecientes tensiones con Rusia de fondo Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, discutirá este lunes con el canciller alemán, Olaf Scholz, el "robusto paquete" de sanciones que preparan para imponer a Rusia en caso de que invada Ucrania, entre los que figura paralizar el gasoducto Nord Stream 2, informó la Casa Blanca. En una llamada con periodistas, una alta funcionaria de la Casa Blanca, señaló que los dos líderes comentarán sus "preocupaciones compartidas" sobre la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania.Asimismo, analizaran su "compromiso compartido" tanto "en los esfuerzos diplomáticos para animar a Rusia a rebajar las tensiones así como los dedicados a asegurar la disuasión ante una mayor agresión rusa". COSTA RICA ELECCIONES Costa Rica irá a una segunda vuelta electoral entre el expresidente Figueres y el economista Chaves San José (EFE).- Costa Rica necesitará de una segunda vuelta electoral el próximo 3 de abril tras una reñida primera ronda este domingo ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chaves, quien se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones. Con el 63,9 % de las mesas escrutadas, Figueres, expresidente entre 1994 y 1998, obtiene el 27,4 % de los votos, mientras que Chaves tiene el 16,7 %, y el predicador evangélico Fabricio Alvarado suma el 15,4 %, según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El abstencionismo alcanza el 40,7 %, lo que sería el número más alto en la historia del país. El proceso electoral se llevó a cabo en calma y sin irregularidades serias, según las autoridades electorales. CHINA ECUADOR China y Ecuador comienzan a negociar tratado de libre comercio Pekín (EFE).- Los gobiernos de China y Ecuador dieron hoy el primer paso para alcanzar un tratado de libre comercio con la firma de un memorando de entendimiento, apenas dos días después de que los presidentes de ambos países acordaran iniciar la negociación de este instrumento. El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el titular ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio Prado, suscribieron el memorando que marca el inicio de las conversaciones bilaterales, informó el Ministerio de Comercio chino en una nota oficial. El pasado sábado, los mandatarios de China, Xi Jinping, y Ecuador, Guillermo Lasso, se reunieron en Pekín y dieron luz verde al proyecto, que el gobernante ecuatoriano espera que se concrete "a finales de 2022", según escribió en su cuenta de Twitter. BIRMANIA CRISIS Birmania desmiente que haya liberado al asesor australiano de Suu Kyi Sídney (Australia) (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) desmintió este lunes que haya puesto en libertad al economista australiano Sean Turnell, asesor de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, horas después de que lo anunciaran varios medios camboyanos citando al primer ministro de Camboya, Hun Sen. Fuentes del Ministerio de Exteriores australiano indicaron a Efe que las autoridades birmanas les han comunicado que Turner, que fue arrestado pocos días después del golpe de Estado de febrero de 2021, continúa detenido. La respuesta se da después de que Fresh News y otros medios camboyanos indicaran que el primer ministro camboyano, Hun Sen, aseguro en un discurso que Turnell había sido puesto en libertad el domingo gracias a su mediación, noticia divulgada también por la oficina del mandatario en Twitter. CORONAVIRUS RUSIA Rusia registra más de medio millón de casos de covid-19 en tres días Moscú (EFE).- Rusia ha registrado más de medio millón de contagios por coronavirus en los últimos tres días, según los últimos datos ofrecidos este lunes por autoridades sanitarias del país. En las últimas 24 horas en Rusia fueron confirmados 171.905 nuevos casos de covid-19, mientras el domingo se notificaron 180.071 infecciones y el sábado, 177.282. Con todo, la cifra de las muertes por coronavirus continúa a la baja y se situó este lunes en 609 personas, frente a 661 decesos notificados el domingo. En la capital rusa, foco de la pandemia en este país, se notificaron 15.442 casos, en torno a un 18 % menos que en la jornada previa, y se registraron 83 fallecimientos. VENEZUELA TRINIDAD Y TOBAGO Guaidó denuncia que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mató a un niño migrante Caracas (EFE).- Un niño venezolano que migraba a Trinidad y Tobago junto a su madre murió tras ser tiroteada su embarcación por la Guardia Costera de ese país isleño, denunció este domingo el líder opositor de la nación petrolera Juan Guaidó. "La muerte de un niño venezolano, que junto a su madre huía de la dictadura, nos duele en el alma como país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación, lo mataron (...) pedimos justicia", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Por su parte, el también opositor David Smolansky compartió en la misma red social un comunicado de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en el que explican que dispararon al motor de la embarcación en un intento de detenerlos y en "defensa propia", alegando que los migrantes habían intentado "embestirlos". TENIS ABUSOS Peng Shuai niega acusaciones de abuso sexual en entrevista con L'Equipe Pekín (EFE).- La tenista china Peng Shuai negó haber sido objeto de abusos sexuales y aseguró que la forma en que se interpretaron sus publicaciones en las redes sociales fue un "gran malentendido", y que "nunca desapareció". Peng hizo las declaraciones en una entrevista con el periódico deportivo francés L'Equipe, la primera que concede a un medio occidental tras desvelar en las redes sociales chinas en noviembre pasado que mantuvo durante años un intermitente idilio amoroso con el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. Cualquier mención a la relación entre Peng y Zhang está completamente censurada en China, y las dudas sobre si actúa o no bajo coacción provocaron que la WTA decidiera en diciembre suspender los torneos que celebra en el país asiático. MÉXICO ACCIDENTE Autoridades rebajan a 8 la cifra de muertes en accidente de autobús en México Cancún (México) (EFE).- Al menos 8 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este domingo al chocar un autobús con turistas y un camión en el sureste de México, informaron autoridades estatales y la Guardia Nacional.En un primer momento, el gobierno del estado de Quintana Roo informó de que eran nueve los fallecidos, pero tras en una segunda revisión la Guardia Nacional de México precisó que los fallecidos eran ocho.Sin embargo, debido a la gravedad del accidente, el número de fallecidos podría aumentar porque los equipos de rescate indicaron que hay varios cuerpos atrapados en el autobús. YIHADISTAS SIRIA Alianza islamista se desvincula de operación de EE.UU. contra el líder del EI Beirut (EFE).- La alianza islamista Organismo de Liberación del Levante ha afirmado que no tuvo conocimiento previo de la operación estadounidense contra el líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, que fue descubierto en territorio controlado de facto por esa alianza de milicias en el noroeste de Siria."No sabíamos de esta operación antes de que ocurriera, tampoco la identidad de los habitantes de ese lugar antes de que se anunciara", aseguró el Organismo, declarado terrorista en diversos países, en un comunicado difundido este lunes a través de canales afines en las redes sociales. MADAGASCAR CICLÓN Al menos 20 muertos en Madagascar por el impacto del ciclón Batsirai Antananarivo (EFE).- Al menos 20 personas han muerto y más de 52.000 se han visto desplazadas en Madagascar por el impacto del ciclón tropical Batsirai el pasado fin de semana, informó hoy la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC) del país insular. Más de 55.000 personas se han visto afectadas por el ciclón, que ha destruido más de 3.000 viviendas e inundado más de 5.500, precisó la BNGRC, al agregar que la región más golpeada ha sido Fitovinany (sureste). "El BNGRC está haciendo todo lo posible para estar al lado de las víctimas y evitar cualquier pérdida de vidas", afirmó el director de Estudios y Gestión de Riesgo de esa entidad pública, Paolo Emilio Raholinarivo, en rueda de prensa. EFE int-pi