Lunes, 7 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Macron llega a Moscú para intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania Moscú (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega hoy a Moscú para celebrar consultas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, e intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania y abordar asuntos sobre la seguridad en Europa. Según París, la visita de Macron a la capital rusa no solucionará por sí sola el conflicto, pero podría ser un buen punto de partida para evitar la degradación de la situación actual, tras el despliegue de más de 100.000 soldados rusos junto a la fronteras de Ucrania. El líder francés propone un "nuevo equilibrio" para mantener la paz y la seguridad en el continente, en especial de los vecinos de Rusia, y también atender a las preocupaciones del Kremlin por la expansión de la OTAN. UCRANIA CRISIS Biden analiza con Macron "esfuerzos diplomáticos y de disuasión" con Rusia Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, analizó con el presidente francés, Emmanuel Macron, los "esfuerzos diplomáticos y de disuasión" con Moscú ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y los crecientes temores a una invasión rusa. La conversación se produce un día antes de que Macron viaje a Moscú para verse con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Los líderes discutieron los esfuerzos diplomáticos y de disuasión en marcha en respuesta a la continuada escalada militar rusa en la frontera con Ucrania", señaló la Casa Blanca en un breve comunicado. Biden y Macron reafirmaron, asimismo, el "respaldo por la soberanía e integridad de Ucrania". COSTA RICA ELECCIONES Costa Rica irá a una segunda vuelta electoral entre el expresidente Figueres y el economista Chaves San José (EFE).- Costa Rica necesitará de una segunda vuelta electoral el próximo 3 de abril tras una reñida primera ronda este domingo ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chaves, quien se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones. Con el 63,9 % de las mesas escrutadas, Figueres, expresidente entre 1994 y 1998, obtiene el 27,4 % de los votos, mientras que Chaves tiene el 16,7 %, y el predicador evangélico Fabricio Alvarado suma el 15,4 %, según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El abstencionismo alcanza el 40,7 %, lo que sería el número más alto en la historia del país. El proceso electoral se llevó a cabo en calma y sin irregularidades serias, según las autoridades electorales. CHILE GOBIERNO El canciller chileno renuncia tras críticas por ausencia en crisis migratoria Santiago de Chile (EFE).- El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, renunció al cargo este domingo en medio de críticas por su ausencia del país mientras en la frontera norte se desarrolla una aguda crisis de migración irregular. Su viaje a España, apuntó el mismo Allamand en un punto de prensa, originó "una serie de críticas que afectan al Gobierno (...) y de paso, pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no sólo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político". "Este momento que marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional", agregó. BIRMANIA CRISIS Junta militar birmana libera a asesor australiano de Suu Kyi, según Camboya Bangkok (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) liberó al economista australiano Sean Turnell, asesor de la derrocada líder Aung San Suu Kyi y detenido desde los primeros días del golpe de Estado de febrero de 2021, declaró este lunes el primer ministro de Camboya, Hun Sen. En un discurso, el mandatario camboyano señaló que Turnell fue puesto en libertad el domingo, justo cuando cumplía un año bajo arresto, y en parte gracias a su propia mediación con la junta militar, con la que se reunió en enero en Naipyidó, recoge el diario oficialista Fresh News. Turnell fue detenido bajo la acusación de vulnerar la ley de Secretos Oficiales, castigada con hasta 14 años de prisión. R.UNIDO MONARQUÍA El príncipe Andrés acepta prestar declaración jurada en caso de abuso sexual Nueva York (EFE).- El príncipe Andrés de Inglaterra aceptó prestar declaración jurada el próximo 10 de marzo en el Reino Unido como parte del caso de abuso sexual de una menor presentado en su contra por Virginia Giuffre en un tribunal de Nueva York, informó este domingo la CNN, que cita fuentes cercanas al duque de York. Giuffre alega que fue víctima de la red de tráfico sexual del difunto empresario Jeffrey Epstein, lo que la llevó a mantener relaciones sexuales con el hijo de Isabel II cuando ella tenía 17 años. La posible declaración jurada del príncipe Andrés se conoce un mes después de que el abogado de Giuffre, David Boies, afirmara en un comunicado que el equipo legal de la denunciante esperaba "poder confrontar" al acusado "por sus negaciones y sus intentos de culpar" a la víctima en una declaración jurada y en el juicio. CORONAVIRUS CHILE Chile registra nuevo récord de casos activos de covid-19 con 140.307 Santiago de Chile (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este domingo la detección de 34.328 nuevos casos de covid-19 en el país, elevando los pacientes activos -es decir, con capacidad para diseminar el virus- a 140.307, el más alto desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020. Pese a llevar más de cuatro días marcando sobre los 30.000 contagios, desde el Ministerio de Salud (Minsal) aseguran que aún no se logra el pico anunciado con la expansión de la variante ómicron, que esperan sea a mediados de febrero. VENEZUELA TRINIDAD Y TOBAGO Guaidó denuncia que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mató a un niño migrante Caracas (EFE).- Un niño venezolano que migraba a Trinidad y Tobago junto a su madre murió tras ser tiroteada su embarcación por la Guardia Costera de ese país isleño, denunció este domingo el líder opositor de la nación petrolera Juan Guaidó. "La muerte de un niño venezolano, que junto a su madre huía de la dictadura, nos duele en el alma como país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación, lo mataron (...) pedimos justicia", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Por su parte, el también opositor David Smolansky compartió en la misma red social un comunicado de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en el que explican que dispararon al motor de la embarcación en un intento de detenerlos y en "defensa propia", alegando que los migrantes habían intentado "embestirlos". TENIS ABUSOS Peng Shuai niega acusaciones de abuso sexual en entrevista con L'Equipe Pekín (EFE).- La tenista china Peng Shuai negó haber sido objeto de abusos sexuales y aseguró que la forma en que se interpretaron sus publicaciones en las redes sociales fue un "gran malentendido", y que "nunca desapareció". Peng hizo las declaraciones en una entrevista con el periódico deportivo francés L'Equipe, la primera que concede a un medio occidental tras desvelar en las redes sociales chinas en noviembre pasado que mantuvo durante años un intermitente idilio amoroso con el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. Cualquier mención a la relación entre Peng y Zhang está completamente censurada en China, y las dudas sobre si actúa o no bajo coacción provocaron que la WTA decidiera en diciembre suspender los torneos que celebra en el país asiático. MÉXICO ACCIDENTE Autoridades rebajan a 8 la cifra de muertes en accidente de autobús en México Cancún (México) (EFE).- Al menos 8 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este domingo al chocar un autobús con turistas y un camión en el sureste de México, informaron autoridades estatales y la Guardia Nacional.En un primer momento, el gobierno del estado de Quintana Roo informó de que eran nueve los fallecidos, pero tras en una segunda revisión la Guardia Nacional de México precisó que los fallecidos eran ocho.Sin embargo, debido a la gravedad del accidente, el número de fallecidos podría aumentar porque los equipos de rescate indicaron que hay varios cuerpos atrapados en el autobús. ÁFRICA CUMBRE La UA reafirma su "tolerancia cero" con la "ola" de golpismo que azota África Adís Abeba (EFE).- Los líderes de la Unión Africana (UA) reafirmaron este domingo su "tolerancia cero" con la "ola" de golpismo que ha azotado el continente en los últimos dieciocho meses, en los que ha padecido cinco golpes de Estado y un intento fallido. "África no puede aceptar este estado de cosas", subrayó el presidente de Senegal, Macky Sall, al término de la XXXV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada en la sede de la organización en Adís Abeba entre el sábado y el domingo, con la asistencia de una treintena de líderes. En una rueda de prensa para informar de las conclusiones de la cumbre, Sall, nuevo presidente de turno de la organización por un año, admitió que la UA debería ser "más rigurosa con estos cambios inconstitucionales de Gobierno". EFE int-pi