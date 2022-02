Lunes, 7 de febrero de 2022 (04-00 GMT)

UCRANIA CRISIS EE.UU. insiste en que Rusia podría invadir Ucrania "cualquier día" Washington (EFE).- Estados Unidos considera que Rusia podría invadir Ucrania "cualquier día", pero aún trabaja con Moscú por mantener la vía diplomática para rebajar las tensiones, señaló este domingo Jake Sullivan, asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Así lo indicó Sullivan en una entrevista en la cadena Fox en la que comentó las posibilidades de un ataque militar de Rusia contra Kiev. "Cualquier día ahora. Rusia podría tomar acciones militares contra Ucrania o podría tomar un par de semanas o Rusia podría escoger tomar la vía diplomática", señaló. Por otra parte, según la última evaluación del Pentágono y la inteligencia estadounidense citada por el diario "The Washington Post", una potencial invasión a gran escala de Ucrania por parte de tropas rusas provocaría más de 50.000 víctimas y cerca de 5 millones de refugiados que escaparían a otros países. UCRANIA CRISIS Biden analiza con Macron "esfuerzos diplomáticos y de disuasión" con Rusia Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, analizó este domingo con el presidente francés, Emmanuel Macron, los "esfuerzos diplomáticos y de disuasión" con Moscú ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y los crecientes temores a una invasión rusa. La conversación se produce un día antes de que Macron viaje a Moscú para verse con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Los líderes discutieron los esfuerzos diplomáticos y de disuasión en marcha en respuesta a la continuada escalada militar rusa en la frontera con Ucrania", señaló la Casa Blanca en un breve comunicado. Biden y Macron reafirmaron, asimismo, el "respaldo por la soberanía e integridad de Ucrania". CHILE GOBIERNO El canciller chileno renuncia tras críticas por ausencia en crisis migratoria Santiago de Chile (EFE).- El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, renunció al cargo este domingo en medio de críticas por su ausencia del país mientras en la frontera norte se desarrolla una aguda crisis de migración irregular. Su viaje a España, apuntó el mismo Allamand en un punto de prensa, originó "una serie de críticas que afectan al Gobierno (...) y de paso, pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no sólo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político". "Este momento que marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional", agregó. R.UNIDO MONARQUÍA El príncipe Andrés acepta prestar declaración jurada en caso de abuso sexual Nueva York (EFE).- El príncipe Andrés de Inglaterra aceptó prestar declaración jurada el próximo 10 de marzo en el Reino Unido como parte del caso de abuso sexual de una menor presentado en su contra por Virginia Giuffre en un tribunal de Nueva York, informó este domingo la CNN, que cita fuentes cercanas al duque de York. Giuffre alega que fue víctima de la red de tráfico sexual del difunto empresario Jeffrey Epstein, lo que la llevó a mantener relaciones sexuales con el hijo de Isabel II cuando ella tenía 17 años. La posible declaración jurada del príncipe Andrés se conoce un mes después de que el abogado de Giuffre, David Boies, afirmara en un comunicado que el equipo legal de la denunciante esperaba "poder confrontar" al acusado "por sus negaciones y sus intentos de culpar" a la víctima en una declaración jurada y en el juicio. CHINA ARGENTINA Argentina se suma a la Nueva Ruta de la Seda china tras reunión Xi-Fernández Shanghái (China) (EFE).- Argentina se sumó este domingo a la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda, centrada en inversiones e infraestructuras, tras la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo del país sudamericano, Alberto Fernández, en su primera visita oficial al gigante asiático. El encuentro entre Xi y Fernández se celebró hoy en Pekín, adonde el mandatario argentino se trasladó para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 como parte de una gira internacional que le llevó a Rusia y que finalizará en Barbados. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó la firma por parte de ambos países de un ‘Memorándum de Entendimiento’, la máxima forma de adhesión a la conocida oficialmente como Iniciativa de la Franja y la Ruta. COSTA RICA ELECCIONES Expresidente Figueres y evangélico Alvarado lideran votación en Costa Rica San José (EFE).- El expresidente José María Figueres y el predicador evangélico Fabricio Alvarado, lideran el primer corte de resultados electorales de este domingo en Costa Rica, pero ninguno alcanza el 40 % necesario para ganar en una primera ronda. Con el 13,48 % de las mesas escrutadas, Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) obtiene el 30,29 % de los votos y Alvarado, del Partido Nueva República, alcanza el 17,9 %.En una cerrada lucha por el segundo lugar se encuentran también el economista del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves (15,56 %) y la exvicepresidenta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío (14,97 %). R.UNIDO GOBIERNO Johnson hace cambios en Downing Street en un intento por relanzar su Gobierno Londres (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha nombrado un nuevo jefe de personal y un director de comunicaciones para sustituir a los que han dimitido, como parte de una reforma en Downing Street que pretende relanzar su Gobierno tras semanas de polémica. Johnson ha anunciado en las últimas horas que el actual secretario de Estado del Ministerio del Gabinete y canciller del Ducado de Lancaster (lo administra), Stephen Barclay, será el nuevo jefe de Personal, en sustitución de Dan Rosenfield, una pieza clave para el funcionamiento de la residencia y despacho oficiales del primer ministro. El experiodista de la BBC y antiguo jefe de prensa del líder conservador en su etapa como alcalde de Londres, Guto Harri, asume el puesto de director de Comunicación, en lugar de Jack Doyle, que también renunció el jueves tras ser implicado en el escándalo de las fiestas organizadas en Downing Street durante la pandemia. CORONAVIRUS ============= CHILE Chile registra nuevo récord de casos activos de covid-19 con 140.307 Santiago de Chile (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este domingo la detección de 34.328 nuevos casos de covid-19 en el país, elevando los pacientes activos -es decir, con capacidad para diseminar el virus- a 140.307, el más alto desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020. Pese a llevar más de cuatro días marcando sobre los 30.000 contagios, desde el Ministerio de Salud (Minsal) aseguran que aún no se logra el pico anunciado con la expansión de la variante ómicron, que esperan sea a mediados de febrero. ISRAEL Israel registra récord de ingresados graves mientras se reducen los contagios Jerusalén (EFE).- Más de 1.200 contagiados de COVID-19 están hospitalizados en estado grave en Israel, el número más alto desde el inicio de la pandemia, mientras la tasa de infecciones por la rápida extensión de ómicron va bajando progresivamente. 1.229 personas están ingresadas en condición crítica, mientras que los contagios nuevos confirmados durante la última semana han alcanzado prácticamente los 400.000, según datos de Sanidad. ------------- ÁFRICA CUMBRE La UA reafirma su "tolerancia cero" con la "ola" de golpismo que azota África Adís Abeba (EFE).- Los líderes de la Unión Africana (UA) reafirmaron este domingo su "tolerancia cero" con la "ola" de golpismo que ha azotado el continente en los últimos dieciocho meses, en los que ha padecido cinco golpes de Estado y un intento fallido. "África no puede aceptar este estado de cosas", subrayó el presidente de Senegal, Macky Sall, al término de la XXXV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada en la sede de la organización en Adís Abeba entre el sábado y el domingo, con la asistencia de una treintena de líderes. En una rueda de prensa para informar de las conclusiones de la cumbre, Sall, nuevo presidente de turno de la organización por un año, admitió que la UA debería ser "más rigurosa con estos cambios inconstitucionales de Gobierno". MÉXICO ACCIDENTE Autoridades rebajan a 8 la cifra de muertes en accidente de autobús en México Cancún (México) (EFE).- Al menos 8 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este domingo al chocar un autobús con turistas y un camión en el sureste de México, informaron autoridades estatales y la Guardia Nacional.En un primer momento, el gobierno del estado de Quintana Roo informó de que eran nueve los fallecidos, pero tras en una segunda revisión la Guardia Nacional de México precisó que los fallecidos eran ocho.Sin embargo, debido a la gravedad del accidente, el número de fallecidos podría aumentar porque los equipos de rescate indicaron que hay varios cuerpos atrapados en el autobús R.UNIDO MONARQUÍA Isabel II prepara su sucesión con un gesto a Carlos en el Jubileo de Platino Londres (EFE).- La reina Isabel II ha indicado el camino para su sucesión al referirse inusualmente al príncipe Carlos como futuro Rey y a su esposa, Camilla, como Reina consorte en un mensaje a la nación para conmemorar este domingo su Jubileo de Platino. En un carta muy personal al cumplir 70 años en el trono, la soberana, de 95 años, expresa su deseo de que Camilla "sea conocida como Reina consorte" cuando su primogénito se convierta en rey, lo que por primera vez aclara este punto, pues hasta ahora se especulaba con que la segunda esposa del heredero podría ser solo princesa. Tras agradecer a la gente de "todas las nacionalidades, credos y edades" del Reino Unido y el resto del mundo "la lealtad y el afecto" que le han mostrado durante su reinado, la Reina, que firma como "Su Servidora", pide que extiendan ese respaldo a Carlos, de 73 años, y Camilla, de 74. UCRANIA CRISIS R.Dominicana advierte de que un conflicto en Ucrania podría afectar a América Santo Domingo (EFE).- El Gobierno de República Dominicana advirtió este domingo del riesgo de que un conflicto a gran escala en Ucrania pueda derivar en el despliegue de armamento y de tropas en el continente americano.El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, en un comunicado, se expresó en estos términos en el primer comunicado en el que se refiere a la crisis en Ucrania.En la nota, la Cancillería dominicana mostró su "preocupación" por la situación en Ucrania e hizo un llamamiento a Estados Unidos y Rusia a rebajar la tensión y a "replegar de inmediato los activos militares en la zona". CRISIS MIGRATORIA MÉXICO Migrantes se encadenan para presionar entrega de papeles en sureste de México Tapachula (México) (EFE).- Una decena de migrantes, parte de un grupo de 20 que cumplen cinco días en huelga de hambre, se colocó cadenas alrededor de su cuerpo este domingo en un parque de la ciudad mexicana de Tapachula (sureste), fronteriza con Guatemala, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de documentos de tránsito.El grupo, integrado por hombres y mujeres, se arrodilló en el Parque Benito Juárez, en el centro de Tapachula, para rogar al personal de migración que les ayude a generar visas por razones humanitarias. TONGA TSUNAMI SpaceX trata de reconectar las comunicaciones de Tonga, azotada por tsunami Sídney (Australia)(EFE).- Trabajadores de la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, se encuentran este lunes en Fiyi con el objetivo de reestablecer vía satélite la conexión de internet en Tonga, azotada por un tsunami a mediados de enero.El ministro fiyiano de Economía y Comunicación, Aiyaz Sayed-Khaiyum, informó a través de Twitter que los ingenieros de Starlink, un proyecto de SpaceX, están en el país para "reconectar Tonga con el mundo", sin aportar más datos. EFE int-mmg/amd/ics