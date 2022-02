Liga y Peñarol debutan con sendos triunfos ante Internacional y Millonarios

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- Liga de Quito y Peñarol se quedaron este domingo con los triunfos en Ecuador, por 1-0 y 2-0, ante Internacional y Millonarios respectivamente, por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Sub'20. El ecuatoriano Liga de Quito inauguró el Grupo B con una apretada victoria sobre un rival complejo, exigente, difícil como el brasileño Internacional, que lo hizo pasar más de un susto. Liga de Quito se quedó con la victoria gracias al portero Leonel Ayoví, que evitó sendas ocasiones de gol, la más cercana cuando rechazó el balón al costado derecho, luego de un tiro penalti del centrocampista Estévao, en el minuto 8. Por su parte, el atacante Samuel Angulo aprovechó un buen pase desde el costado izquierdo y con remate elevado y de primera intención anidó el balón en el fondo del arco contrario, al minuto 67. El partido resultó intenso por la calidad de las figuras del cuadro brasileño y por su propuesta de juego, por lo que Liga, que quedó campeón de la Libertadores absoluta de 2008, debió extremar esfuerzos para saborear una difícil victoria, que lo deja en una posición expectante por el Grupo B. Entretanto, el uruguayo Peñarol cosechó la primera victoria con la destacadísima actuación de su goleador en juveniles, Oscar José Cruz, autor de los dos tantos, a los minutos 25 y 46. El primer gol resultó fantástico, Cruz pescó un buen centro de Joaquín Ferreira, y en el aire logró cambiar la trayectoria del balón, que se filtró entre el portero contrario y un defensa. La segunda anotación de Cruz valió para mostrar a un atacante con instinto de goleador y aprovechó desde corta distancia un balón que logró rescatar uno de sus compañeros, recibió el pase y al andar disparó a puerta. Al Millonarios de nada le valió el buen toque de pelota, la distribución ordenada de sus elementos, porque sus ataques no encontraron a un auténtico goleador y los remates de varios de sus integrantes resultaron fallidos. Liga y Peñarol se unieron al grupo de los ganadores, al también ecuatoriano Independiente del Valle, que por el Grupo A derrotó por 3-0 este sábado, a Caracas de Venezuela y el peruano Sporting Cristal goleó por 4-0 al boliviano Blooming. El uruguayo Cruz se juntó al peruano Joao Grimaldo, del Sporting Cristal, como los máximos goleadores del torneo, con dos tantos cada uno. La primera fecha del Grupo C se disputará mañana, lunes, con los partidos: Newell's Old Boys, de Argentina-Guaraní, de Paraguay y Universidad de Concepción, de Chile, contra Orense, de Ecuador. EFE rm/sm/cav