Libertad bajo fianza para el abogado vinculado con los atentados en Sri Lanka

Colombo, 7 feb (EFE).- Un tribunal de Sri Lanka concedió este lunes la libertad bajo fianza al destacado abogado Hejaaz Hizbullah, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), tras permanecer casi dos años arrestado bajo una draconiana ley antiterrorista que lo vinculó con los atentados yihadistas del Domingo de Pascua. El abogado fue detenido el 14 de abril de 2020 en virtud de la controvertida Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), acusado de participar en 2019 en los ataques contra tres hoteles de lujo y tres iglesias, que dejaron 269 muertos y más de 400 heridos. La corte de apelación en Colombo concedió la fianza a favor de Hizbullah bajo una serie de condiciones, como el pago de 100.000 rupias (unos 500 dólares), la necesidad de presentarse ante una comisaría el segundo y cuarto domingo de cada mes, no interferir con los testigos del caso o la entrega de su pasaporte ante el tribunal. "La decisión del tribunal de conceder la libertad bajo fianza a Hejaaz Hizbullah es un paso positivo. Desde su arresto (...) los fiscales solo habían presentado acusaciones sin fundamento en su contra. Hejaaz es un respetado abogado y activista por los derechos de las minorías que nunca debió haber sido detenido", aseguró en un comunicado la directora de AI para el Sur de Asia, Yamini Mishra. El arresto de Hizbullah fue condenado por varios grupos de derechos humanos, que han pedido reiteradamente su liberación ante la falta de pruebas en su contra, además de solicitar la derogación de la PTA, que permite la detención de sospechosos durante 18 meses, aunque se deben presentar cada 90 días nuevas órdenes de arresto. AI critica que esta ley posee un "efecto paralizante" en la libertad de expresión, al otorgar "amplios poderes para detener arbitrariamente a personas por 18 meses sin cargos ni juicio por la mera sospecha de un delito". El Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea, en una resolución el pasado junio, que revoque el estatus preferencial GSP+ a Sri Lanka hasta que no cumpla con su promesa de 2017 de retirar la PTA. Ante las recientes críticas, el Gobierno de Sri Lanka anunció el mes pasado una enmienda de la PTA. Ahora, la ley contempla que el detenido pueda comunicarse con sus familiares y permite que un magistrado visite al sospechoso para garantizar que no está siendo torturado por las autoridades penitenciarias. La organización Human Rights Watch (HRW) denunció precisamente hoy en un informe que el Gobierno del país isleño está utilizando la PTA "para cometer torturas y detenciones arbitrarias prolongadas". "Las autoridades de Sri Lanka continúan usando la Ley de Prevención del Terrorismo para barrer los derechos básicos de las personas atacadas, incumpliendo las promesas anteriores del gobierno de derogar la ley", señaló la directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly. La organización alertó que desde los atentados de 2019 "las autoridades han utilizado la ley para detener arbitrariamente a cientos de musulmanes" y remarcó que en los últimos tres años "las autoridades arrestaron a más de 600 personas" bajo la citada ley. HRW llamó a la Unión Europea y Estados Unidos a presionar a las autoridades del país isleño para que deroguen esta ley, forzándole a "cumplir con sus obligaciones internacionales (...) para proteger los derechos humanos".