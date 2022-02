La década perdida de Industriales, el equipo más ganador del béisbol cubano

La Habana, 7 feb (EFE).- Cuando los Industriales de La Habana cayeron por 1-6 contra Sancti Spíritus el pasado domingo firmaron su segunda derrota consecutiva y la sexta en total en sus 10 primeros partidos de lo que va de la Serie Nacional del béisbol cubano. El inicio ha relegado al equipo más mediático y ganador del país –con 12 títulos– a un pobre décimo puesto entre las 16 novenas de la liga. Los "leones" han tenido un turbio inicio de torneo, que concluye su fase regular en mayo, para luego continuar con una ronda de partidos de eliminación directa (playoffs). La mala racha en este inicio de temporada ha traído de vuelta a la afición habanera una sensación que se repite cada inicio de liga. Una realidad incómoda en la capital de uno de los países con mayor afición al béisbol. La última vez que Industriales se alzó con el título fue en 2010, cuando derrotaron a Villa Clara en siete partidos. Desde entonces solo ha podido cosechar frustraciones. En esta década de sequía, los capitalinos solo han podido lograr un segundo lugar en 2012 y un tercero en 2014. Aunque aún es pronto, las expectativas para un campeonato se ven lejos pese a que el equipo partía como uno de los favoritos entre los críticos y analistas de la prensa deportiva local. De hecho, el 12 de enero el medio digital oficial Cubadebate compartió una encuesta entre sus lectores en donde Industriales se perfilaba como favorito para ganar la liga con el 19 % de los votos. Pero la realidad es más compleja, señalan expertos y expeloteros del equipo capitalino. En 2020, los exjugadores habaneros Enrique Díaz y Javier Méndez achacaron en una entrevista con el medio especializado Swing Completo la crisis del equipo a varios factores, como la fuga de talentos a otras ligas, en especial la estadounidense MLB. "A consecuencia de esto no hay una continuidad y varios peloteros que no han madurado han tenido que ser los protagonistas. Esa incertidumbre no te deja formar una base", lamentó Díaz. La idea de la fuga de talentos volvió a sobrevolar como una sombra a Industriales, cuando a unos días del inicio de temporada, Wilfredo Aroche, su estrella, abandonó la isla. De acuerdo con el diario oficial Trabajadores, un total de 635 beisbolistas han abandonado el país en los últimos seis años (la cifra contempla salidas con y sin permiso del Estado). Pero el éxodo de jugadores ha pegado a los 16 equipos de la liga cubana. Por eso hay quien apunta otros motivos. Algunos seguidores de la novena capitalina señalan la desaparición de los Metropolitanos en 2012. Este equipo, que fue un histórico, ejerció durante años como una suerte de reserva de Industriales. Su disolución, argumentan, desajustó la manera en la que los capitalinos manejaban su plantilla año con año. "También influye el hecho de haber tenido tantos directores (entrenadores) en este tiempo. En menos de cinco años Industriales ha tenido cuatro", sentenció el actual entrenador Guillermo Carmona a Swing Completo durante su primera temporada en 2020. El discurso de Carmona no ha cambiado y suele estar plagado de un optimismo que aún no se palpa con los resultados que espera la afición. "Hemos tenido buena preparación, el equipo está muy motivado (...) y todos tenemos grandes deseos de vencer. Los Industriales no pueden tener otra meta que no sea alcanzar el título nacional", dijo el 11 de enero durante la presentación de los 40 jugadores que integran la plantilla. EFE int/cav