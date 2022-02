Jóvenes con síndrome de Down recibirán a los actores a su llegada a los Goya

Valencia (España), 7 feb (EFE).- Jóvenes con síndrome de Down y con discapacidad intelectual harán tareas de protocolo y recibirán a los actores y las autoridades en la alfombra roja de la gala de los Premios Goya del cine español, que se celebra el próximo sábado en la ciudad de Valencia. Un total de doce jóvenes de la Asociación Asindown de Valencia (aunque finalmente serán ocho los que participarán) son estos días formados en la labor de recibir a las autoridades y a los actores y actrices, a los que acompañarán a lo largo de la alfombra roja hasta la zona de posado ante los medios gráficos. NERVIOSOS Y EMOCIONADOS Todos ellos se muestran emocionados y contentos, según dijeron este lunes a Efe, aunque también algo nerviosos por la responsabilidad que supone estar en la alfombra roja, pero, en todo caso, con ganas de demostrar todo lo capaces que son de hacer las cosas. India Máñez, con síndrome de Down, está "muy contenta, emocionada y motivada" y también "bastante nerviosa" por esta experiencia para la que, cuenta, tienen que vestir con camisa blanca y zapatos cómodos sin tacón y llevar el pelo recogido. Daniel Pérez, un joven con discapacidad intelectual, aún no se cree que vaya a estar en la gala y reconoce que es "una emoción máxima" poder conocer a actores reales, mientras que Daniel Aguilar, también con discapacidad intelectual, tiene la ilusión de poder conocer al actor Mario Casas. Tiene claro que "no se puede sacar el móvil (celular) ni hacer fotos ni vídeos, ni bajarse la mascarilla" porque aún estamos en tiempos de covid y se muestra "muy contento y feliz" y "un poco nervioso" por esta oportunidad. María Fleses, con síndrome de Down, asegura que todos están ilusionados y emocionados, mientras que Carla, también con síndrome de Down, afirma que en la gala de los Goya van a demostrar "todo lo capaces" que son. Todos estos jóvenes están recibiendo formación especializada y adaptada, que les está haciendo "evolucionar mucho y salir de su zona de confort", explica a Efe la responsable de comunicación de Asindown, Rocío Silla, quien defiende que estar en situaciones diferentes y ver cómo reaccionan es favorable para ellos. Una de las cuestiones en las que están haciendo más hincapié durante la formación es en el "control de las emociones", ya que deben tener claro que están allí trabajando y tienen que ser profesionales, "que es por lo que están contando con ellos", señaló Silla, para quien es "todo un orgullo" poder participar en los Goya, "después de tanto tiempo trabajando, luchando y rompiendo los límites que tienen por haber nacido con síndrome de Down o discapacidad intelectual, más los límites que la sociedad les impone".