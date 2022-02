Herrera: "A falta un mes primer torneo, estamos viviendo un auténtico caos"

Castellón de la Plana, 7 feb (EFE).- El jugador de vóley playa castellonense Pablo Herrera afirmó, en declaraciones a EFE, que tras la reestructuración de los torneos prevista por la Federación Internacional de Voleibol tras la entrada del fondo de inversión CVC en su estructura, la pareja que conforma con Adrián Gavira se va a quedar casi sin opciones de clasificarse para el próximo Mundial. “A falta de un mes para el primer torneo no sabemos nada y la situación que estamos viviendo es la de un auténtico caos", dijo Herrera, que lleva dos décadas al máximo nivel en su deporte. El deportista castellonense explicó que se pretende poner en marcha una liga Pro y una Challenge. "Creemos que estaríamos en la Challengue, pero tampoco lo sabemos”, afirmó Herrera, quien añadió que la falta de información facilitada a los jugadores es uno de aspectos que se le reprocha a la Federación Internacional de Voleibol. En principio, en la máxima competición tomarían parte las primeras dieciséis parejas del circuito, según "los pocos detalles" que se han podido conocer hasta el momento, según el jugador. “La Federación Internacional mantiene negociaciones con la asociación de jugadores, porque no vemos normal que a falta de tres años para los Juegos Olímpicos se cambie el sistema de los torneos y tampoco sabemos cuántos puntos se van a poder obtener en un torneo Pro y en uno de Challenge”. Todo ello provocará “una desigualdad brutal para los que nos encontramos en Challenge de cara al sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2024", los sextos a los que Herrera aspira a llegar. El medallista en Atenas 2004 reconoció que desconoce los derechos que habrá vendido la Federación a CVC, pero cree que no va a repercutir favorablemente a los jugadores, a lo que añadió "el hándicap que supone estar más de medio año de parón y sin poder competir." “Los que vayamos a jugar la liga Challengue tenemos dos torneos en marzo, pero hasta octubre no hay previsto ninguno más", concluyó. EFE 1010914 qrg ag/lm