Expresidente Uribe no está implicado en un caso de fraude fiscal en Francia

Bogotá, 7 ene (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe y el candidato presidencial Rodolfo Hernández no están implicados en un caso de fraude fiscal por el que la Justicia francesa condenó al grupo bancario UBS; se trata de una información atribuida falsamente a la Agencia EFE, sin pruebas ni antecedentes. EFE Verifica ha recibido varias consultas, en el formulario de consulta de su web, sobre un mensaje compartido en Twitter y Facebook que afirma que el expresidente Uribe (2002-2010) y Hernández están implicados en un caso de fraude fiscal y blanqueo de dinero, por "transferir fondos a cuentas suizas no declaradas". La información fue compartida en un portal dominicano con apariencia de noticia, y está atribuida a la Agencia EFE, con un estilo similar al de la agencia, su nombre en el encabezamiento y el enlace de la página oficial de EFE al final. La acusación a Uribe y a Hernández está enmarcada, según la página web, en la condena de un tribunal francés al banco suizo UBS por captación ilícita y blanqueo de dinero procedente del fraude fiscal, por el que "le impuso una cuantiosa multa de 3.700 millones de euros (4.200 millones de francos)". La noticia afirma que "el banco fue condenado por ayudar ilegalmente a clientes de Colombia a evadir al fisco de su país". Y añade que, la "agencia Efe (sic), tuvo acceso a la demanda y pudo conocer sobre el traslado de dinero del sistema público de Colombia por parte del expresidente Álvaro Uribe y otro ciudadano de nombre Rodolfo Hernández a bancos suizos". Además, "los sistemas financieros franceses captaron posteriormente la transacción a entidades bancarias de ese país provenientes de Suiza". HECHOS: UBS fue condenada por crear un dispositivo de evasión fiscal que benefició a personas con domicilio fiscal en Francia, no por ayudar ilegalmente a clientes colombianos. La información ha sido atribuida falsamente a la Agencia EFE, que no tiene en sus archivos una noticia similar. UBS SÍ FUE CONDENADA POR LA JUSTICIA El grupo bancario suizo UBS sí fue condenado por la Justicia francesa por crear un dispositivo de evasión fiscal entre 2004 y 2012 que privó a las arcas públicas de miles de millones de euros en impuestos entre 2004 y 2012, pero el esquema beneficiaba a personas adineradas que tenían domicilio fiscal en Francia, y no a "clientes colombianos". Ni Uribe ni Hernández tienen su domicilio fiscal en Francia, confirman a EFE los equipos de ambos políticos, que también desmienten los mensajes virales. El Tribunal de Apelación de París confirmó el pasado diciembre a UBS por prácticas ilegales y blanqueo y le impuso sanciones multimillonarias, pero inferiores a las que otro tribunal dictó en primera instancia en 2019. Los jueces decidieron la confiscación de 1.000 millones de euros que la entidad financiera tenía depositados como fianza y UBS tendrá que pagar además al Estado francés 800 millones en concepto de daños y perjuicios, así como una multa de 3,75 millones de euros. Estas cifras no coinciden con las de los mensajes virales, que hablan solo de 3.700 millones de euros. FALSA ATRIBUCIÓN DE LA NOTICIA A LA AGENCIA EFE La Agencia EFE no tiene en su base de datos ninguna noticia que haga referencia a una condena similar contra Álvaro Uribe o Rodolfo Hernández por fraude fiscal y blanqueo de dinero en cuentas suizas no declaradas. Tampoco consta que EFE haya tenido acceso a una demanda que incrimine a los dos políticos en el caso de UBS. Los mensajes solo añaden el nombre de EFE al inicio de la noticia, pero no tienen ninguna de las marcas distintivas de este medio, pues el encabezamiento es incorrecto y el enlace que se añade al final solo redirige a la portada de la página oficial de EFE, pero no a ninguna noticia en concreto con los logos oficiales de la agencia. EFE es la agencia de noticias en español más importante del mundo, genera más de 5.000 informaciones al día -texto, fotos, radio, televisión y multimedia- procedentes de una extensa red de corresponsales que cubren más de 120 países. El portal que comparte la noticia tampoco consta como medio suscrito a EFE. COLOMBIA, FOCO DE DESINFORMACIÓN ELECTORAL Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga (este del país), quien a pesar de respaldar su candidatura con 1,8 millones de firmas, hasta el momento no ha recibido el apoyo de ningún partido político para su campaña, tiene como lema principal la lucha anticorrupción. Colombia celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo de 2022 y los partidos se encuentran en la precampaña de formación de alianzas y designación de candidatos. EFE ares/rg