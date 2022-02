El patinador artístico Vincent Zhou, baja por covid en Pekín-2022

Vincent Zhou, esperanza de medalla de Estados Unidos, anunció este lunes su baja para la prueba individual masculina de patinaje artístico, que comienza el martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, debido a una infección por el covid-19.

"He dado positivo al covid-19 y desafortunadamente voy a tener que retirarme de la prueba individual", dijo en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

"Me parece bastante irreal que esto me ocurra a mí (...) porque he hecho todo lo que podía para estar alejado del virus desde el inicio de la pandemia. He tomado todas las precauciones posibles. He estado tan aislado que la soledad que he sufrido en los últimos dos meses ha sido en ocasiones devastadora", explicó, muy emocionado.

Zhou, que participa en sus segundos Juegos Olímpicos, buscaba en Pekín una medalla en una prueba en la que su compatriota Nathan Chen, al que batió en el último Skate America, parece favorito al oro, con permiso del japonés Yuzuru Hanyu, vigente doble campeón olímpico.

El domingo, Vincent Zhou participó en el programa libre de la competición por equipos. Estados Unidos obtuvieron finalmente la plata, justo antes de que Zhou conociera que su test había dado positivo, por lo que no pudo estar presente en la entrega de medallas.

En su vídeo, el patinador de 21 años dio las gracias a sus compañeros por esa plata.

"No sé el número de veces que he llorado hoy. Pero estoy feliz de decir que al menos eran lágrimas de alegría", declaró.

"No es el final", concluyó Zhou, que espera participar en marzo en el Mundial y que no excluye estar en 2026 en sus terceros Juegos Olímpicos.

