El "Mata-Mua" vuelve hoy al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

Madrid 7 feb (EFE).- El "Mata-Mua", de Gauguin, llega este lunes al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, último fleco pendiente antes de la firma, el miércoles, del acuerdo de cesión de la colección de la baronesa. Carmen Thyssen y el ministro de Cultura español, Miquel Iceta, sellarán el acuerdo por el alquiler de la colección de la aristócrata por 6,5 millones de euros anuales durante 15 años, por 329 obras, aunque el objetivo del Gobierno siempre fue comprarla. España desembolsará en conjunto unos 97 millones de euros, una cantidad que se descontaría de un acuerdo de compra por la colección, si alguna vez se alcanza. El acto pondrá punto y final a diez años de negociaciones entre Carmen Thyssen y el Estado español por su colección, que empezaron después de un primer préstamo gratuito por once años (2000-2011). Varios ministros pasaron por Cultura antes de llegar a un acuerdo final que se vio lejano cuando en pleno confinamiento (2020), la baronesa decidió sacar del museo el "Mata-Mua", además de un Degas, un Hopper y un Monet. Y todo apunta a que estas tres últimas obras no volverán. La llegada de la obra de Gauguin para la firma ha sido toda una sorpresa ya que Iceta dijo hace poco más de dos semanas que el cuadro no estaría para la firma del acuerdo por "problemas logísticos". Carmen Thyssen le contradijo hace unos días y anunció su llegada. El cuadro llegará previsiblemente por la tarde y tendrá que estar doce horas embalado para que se estabilice después del largo trayecto, según fuentes del museo. Pasado ese tiempo se procederá a su desembalaje y se colgará. Luego llegará la firma y a finales de semana será cuando el público pueda volver a contemplar el "Mata-Mua", uno de los reclamos principales del museo.